Défense déficiente, attaque frustrée

Quand la défense est défectueuse, l’attaque doit trouver une façon de marquer. Mardi, l’issue du match était déjà connue lorsque Charles Hudon a marqué.

«Il n’y a pas d’excuses. Il faut trouver des façons de gagner. On a manqué de belles occasions de créer l’égalité après leur but.»

– Alex Galchenyuk, auteur de trois tirs au but

Artturi Lehkonen a été l’attaquant le plus menaçant du Canadien. Mais comme ses coéquipiers, il s’est buté à un Carter Hutton en forme.

«Sur le plan offensif, il y a encore de la place pour l’amélioration. J’ai obtenu quelques occasions, mais je dois trouver une façon de mettre la rondelle dans le filet.»

– Artturi Lehkonen, dont le dernier but remonte au 30 octobre

Les Blues ne sont pas une équipe facile à affronter pour une formation qui éprouve des problèmes en défense.

«Regardez leur formation. Ils ont plusieurs armes. Oui, on les a empêchés de tirer au but pendant une longue période de temps, mais c’était certain, qu’à un moment donné, ils obtiendraient des tirs. C’est ce qui est arrivé et ils nous ont fait mal.»

– Max Pacioretty

Face à une attaque diversifiée comme celle des Blues, le moindre relâchement peut effectivement coûter cher.

«On a fait de belles choses au cours de ce match. Cependant, on a connu des hauts et des bas. Les bas n’ont pas duré longtemps, mais ils nous les ont fait payer.»

– Charles Hudon

Benn écope, Morrow en profite

Chancelant lors de la défaite gênante de son équipe, jeudi dernier contre les Hurricanes de la Caroline, Jordie Benn a été laissé de côté mardi pour la deuxième fois de la saison. Il avait subi le même sort le 17 octobre. Claude Julien a expliqué, après l’entraînement matinal, que son défenseur devait en donner davantage et que d’autres joueurs pourraient aussi écoper prochainement si leur rendement ne s’améliore pas. L’entraîneur en chef du Canadien a accordé une nouvelle chance à Joe Morrow, qui n’avait pas joué au cours des sept rencontres précédentes. À l’attaque, Daniel Carr a été confiné au rôle de spectateur pour un cinquième match de suite.

Un 200e match pour Petry

Jeff Petry en était mardi à son 200e match dans l’uniforme du Canadien. Le défenseur américain de 30 ans avait été acquis des Oilers le 2 mars 2015 en échange d’un choix de deuxième ronde et d’un autre de cinquième tour. Quand il avait été échangé au Tricolore, Petry montrait une fiche pitoyable de – 25 à Edmonton. Force est d’admettre que les choses n’ont pas trop changé dans son cas puisqu’il affiche une statistique très semblable (-24) cette année avec le Tricolore.

Les pires du circuit

Alex Galchenyuk (-25) et Jonathan Drouin (-22) ne font guère mieux que leur coéquipier défenseur. Ils sont d’ailleurs les pires attaquants de la LNH à cet égard. À ce palmarès peu enviable, les trois joueurs du CH précités figurent dans le top 5 du circuit.

10 à 0

Il aura fallu attendre à la 17e minute de jeu de l’engagement initial (2 min 57 s à écouler) pour voir les Blues obtenir leur premier tir au but de la rencontre, gracieuseté du défenseur Jay Bouwmeester, alors que le Canadien, lui, en avait déjà obtenu 10.

Byron blanchi

Paul Byron, qui s’est blessé en toute fin de match en donnant sévèrement contre la bande, a vu sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point s’arrêter mardi à six. Depuis le 15 janvier, il a obtenu deux buts et quatre passes.

«Modèle à suivre»

«Ce qu’il a fait est peu banal et il est un modèle à suivre pour tous les joueurs de hockey», tels sont les mots qui ont été choisis par Tomas Plekanec pour saluer le fulgurant parcours de son compatriote Jaromir Jagr. L’attaquant tchèque de 45 ans a été soumis au ballottage lundi par les Flames de Calgary, la dernière des neuf équipes de la LNH dont il a porté les couleurs, mais il n’a pas été réclamé. «Pour moi, sa carrière ne se termine pas en queue de poisson, de poursuivre le centre du CH. Il est allé au bout de ses ambitions et il a été tout simplement exceptionnel.»

Direction Raleigh

Le Canadien s’est envolé vers Raleigh après la rencontre en prévision de son prochain match qui aura lieu jeudi soir 19 h en Caroline du Nord. L’équipe montréalaise tentera de venger sa défaite crève-cœur de 6 à 5 subie face aux Hurricanes avant la pause du week-end des étoiles.