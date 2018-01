Claude Julien fera-t-il une autre victime jeudi?

Jordie Benn est le premier à l’admettre : il doit être meilleur s’il veut être dans les bonnes grâces de son entraîneur-chef.

Le défenseur des Canadiens de Montréal n’a pas caché sa frustration lorsqu’il a été rencontré par les journalistes, mercredi, après l’entraînement des Canadiens de Montréal à Raleigh.

Selon l’analyste Dany Dubé, il pourrait bien avoir une nouvelle victime dès jeudi, contre les Hurricanes.

«Il faut de l’instabilité pour créer de la stabilité dans la performance», a-t-il prévenu à l’émission #LavoieDubé.

«Si je me place dans les souliers de Claude Julien, il ne peut pas dire qu’il est content de David Schlemko. Il ne peut pas dire non plus qu’il est satisfait de Jeff Petry, mais je ne dis pas qu’il le laissera de côté pour des raisons concernant son temps de glace.»

