Canadiens: le Wild et les Blue Jackets épiés

Les Canadiens de Montréal ont envoyé à Columbus, mardi, deux de leurs grosses pointures pour vraisemblablement épier et évaluer les joueurs qui disputaient le match entre les Blue Jackets et le Wild du Minnesota

En effet, Martin Lapointe, directeur du développement des joueurs du CH, et Eric Crawford, directeur du recrutement professionnel, étaient en effet présents au Nationwide Arena.

