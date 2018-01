Super Bowl 2018: Nick Foles et son drôle de manège

Nick Foles, quart-arrière partant au Super Bowl... Avant d’être affublé de cette étiquette, le meneur de l’attaque des Eagles a d’abord vécu des hauts enivrants, suivis de bas désespérants, au point de songer à tout abandonner. Le voilà dans une position qu’il chérit et qu’il n’espérait même plus atteindre.

Avec le jeu brillant du jeune prodige Carson Wentz cet automne, Foles était devenu une arrière-pensée dans l’univers des Eagles. Le 13 mars dernier, lorsqu’il a signé un pacte de deux ans pour revenir dans le giron de l’équipe, la nouvelle n’a fait aucun bruit.

Foles revenait pourtant dans l’organisation qui l’avait repêché au troisième tour en 2012 et où il avait connu une saison 2013 du tonnerre, qui faisait de lui le futur à Philadelphie.

Une blessure et un rendement décevant en 2014 ont coupé court à son rêve. Foles a été échangé aux Rams, avec lesquels il a connu une saison misérable en 2015. Libéré par sa nouvelle équipe, il a frappé le mur.

«J’ai eu besoin de prendre du recul et de m’éloigner du football pour un moment. Je n’avais plus de certitudes et je devais retrouver le bonheur que j’avais perdu. Certaines équipes ont appelé, mais au point où j’en étais rendu, j’ai choisi d’aller à Kansas City pour renouer avec [l’entraîneur-chef] Andy Reid et retrouver mes moyens», a raconté Foles, mardi.

Retour en selle

La décision a rapporté et Foles a repris goût au football, acceptant ensuite volontiers son rôle de substitut à son retour à Philadelphie au printemps dernier. Jusqu’à ce que le ciel tombe sur la tête des Eagles, le 10 décembre, quand Wentz est tombé au combat.

La grande roue venait de faire son tour complet et Foles reprenait les commandes, là où tout a commencé. Désabusés, de nombreux partisans ont repris espoir après ses solides performances en séries.

«C’est difficile d’être dans cette position parce que tu ne veux pas avoir à jouer à la place de quelqu’un que tu apprécies et qui se blesse. Nous sommes des joueurs, mais des humains avant tout, et je me sens mal pour Carson. Ça a pris du temps à me remettre dans le bain et c’est pourquoi le support des entraîneurs et des coéquipiers a été crucial», a souligné Foles.

Face à Brady

Dimanche, le quart-arrière oublié se retrouvera devant la légende vivante des Patriots, Tom Brady. Lorsque Foles en était à ses premiers pas dans la NFL, Brady avait déjà pris part à cinq Super Bowls.

Pas de quoi ébranler le flegme du grand gaillard de 6 pi 6 po, qui n’avait que 13 ans quand son vis-à-vis a conquis sa première bague en février 2002.

«Je ne regardais pas tant le football en grandissant et mon père s’obstinait pour que je m’y intéresse un peu. J’ai toujours préféré jouer au football dehors que le regarder à la télé, donc j’ai peu de souvenirs du Super Bowl. Mon père doit en rire aujourd’hui. Je suis quand même conscient de tout ce que Tom a accompli et je suis heureux d’avoir l’opportunité d’affronter les Patriots sur la plus grande scène qui soit», a-t-il réagi.

«Tu veux toujours connaître un grand match, mais ce qui me définit le plus, c’est le regard des gens les plus importants dans ma vie, comme ma fille. Que je connaisse un match horrible ou que je gagne, le Super Bowl, elle s’en fout! Ça m’aide à garder les choses en perspective», a-t-il souri.

Quel avenir?

Gagne ou perd, l’automne prochain Foles devrait logiquement écouler la deuxième année de son contrat à Philadelphie et reprendre le siège du passager en laissant le volant à Wentz. Mais s’il brille de tous ses feux au Super Bowl, une autre équipe pourrait lui faire les yeux doux.

«Vous savez quoi? L’avenir se chargera du reste. Je suis heureux de faire partie de cette organisation, de jouer ce match et on verra pour la suite», a conclu Foles.