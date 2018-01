Peter Abbandonato, joueur de la semaine au pays

La Ligue canadienne de hockey a annoncé, mardi, que l’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Peter Abbandonato avait été nommé joueur de la dernière semaine au pays.

En deux rencontres, le Lavallois a fait scintiller la lumière rouge deux fois en plus de se faire complice de cinq filets de ces coéquipiers. Il a de plus affiché un différentiel de +7.

Dimanche, dans une victoire de 10-1 contre les Foreurs de Val-d’Or, Abbandonato a établi une marque personnelle en inscrivant cinq points, dont un but.

Les Huskies ont remporté leurs deux matchs du dernier week-end pour porter à cinq leur séquence de matchs sans défaite en temps régulier. La formation de l’Abitibi se classe au cinquième rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

En 49 rencontres depuis le début de la saison, Abbandonato a amassé un total de 51 points ce qui le place au 18e rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ.