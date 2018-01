Patrick Lavoie de retour avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont acquis mardi le centre-arrière Patrick Lavoie du Rouge et Noir d'Ottawa, en retour de Jean-Christophe Beaulieu, qui évolue à la même position.

Lavoie, 30 ans, revient chez les Moineaux, avec qui il a disputé ses deux premières campagnes dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Le choix de deuxième tour (11e au total) de la formation montréalaise en 2012 a aidé Ottawa à remporter la première Coupe Grey de son histoire en 2016 et a fait partie du groupe qui a permis à cette équipe de participer à la finale à sa deuxième année d'existence seulement.

«Je suis un peu sous le choc. C'est Marcel Desjardins (NDLR: le directeur général du Rouge et Noir) qui m'a appelé ce matin pour me l'apprendre, a souligné Lavoie sur les ondes de TVA Sports. Je suis content de retourner à Montréal, là ou tout a commencé.

«Avec ce qui s'est passé l'an dernier, ce n'était pas les Alouettes que l'on connaissait. Je pense qu'ils veulent mettre un bon produit sur le terrain. Et ils sont dans ce processus en ce moment. Et je pense que je fais partie de ce nouveau produit. J'ai juste hâte de participer à la remontée des Alouettes.»

L’ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval a totalisé 280 verges et un touché en 35 réceptions l’an passé. Il a également réussi cinq plaqués sur les unités spéciales. En 100 rencontres du calendrier régulier dans la LCF, l’athlète de 6 pi et 2 po et 240 lb a capté 125 passes pour des gains de 1149 verges et sept majeurs.

«Nous sommes très heureux de permettre à Patrick de rentrer à la maison. Depuis son arrivée dans la LCF, il a démontré qu'il était un joueur constant et polyvalent. Il cadrera très bien dans le système offensif que nous allons installer cette saison», a déclaré le directeur général Kavis Reed dans un communiqué.

«Pat a fait partie intégrante du Rouge et Noir dès le premier jour et notre concession n’aurait pas accompli autant s’il n’avait pas été de sa contribution. Nous lui souhaitons tout le meilleur à Montréal» a déclaré le directeur général de l’équipe ottavienne, Marcel Desjardins.

Pour sa part, Beaulieu a disputé ses quatre campagnes dans la LCF à Montréal. En 2017, il a récolté 91 verges et un touché au sol. Le produit du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a été choisi au sixième tour du repêchage 2014 par les Alouettes.