Pas toujours la faute des arbitres!

Lors du week-end du match des étoiles, le commissaire de la LNH Gary Bettman a mentionné en conférence de presse qu’il souhaitait que les contestations des entraîneurs pour obstruction sur les gardiens se déroulent plus rapidement, plaçant une partie du blâme sur les arbitres.

Dans la vidéo, ci-dessus, Stéphane Auger commente les propos de Gary Bettman au sujet des contestations.

En résumé, il a mentionné que les arbitres se devaient de jeter un coup d’œil rapide et de ne pas chercher une raison pour changer leur décision originale.

Pas mal plus facile à dire qu’à faire. Je suis d’avis que certaines contestations traînent en longueur, mais en général le processus est rapide et efficace.

Le problème avec l’obstruction sur les gardiens de but c’est que la décision et basé sur du jugement et tant qu’il y aura du jugement, il y aura des gens en désaccord avec les décisions.

Il y a deux solutions possibles, ou bien l’on revient à l’application de la règle qui stipule qu’aussitôt que ton patin touche au demi-cercle du gardien le but est refusé (Brett Hull en finale de la coupe Stanley), ou la ligue communique de façon claire et précise les critères qui définissent l’obstruction sur les gardiens.

Quand je regarde une situation de contact avec le gardien, c’est assez facile pour moi de deviner quelle sera la décision.

Mais de façon évidente, c’est incompris par certains intervenants et les partisans. La ligue doit donner les outils aux arbitres pour réduire cet écart.

Ne vous attendez pas à des changements drastiques dans l’application de la règle d’ici la fin de la saison. Sur la patinoire comme arbitre, j’aime mieux prendre quelques secondes de plus pour rendre la bonne décision que précipiter le tout et rendre la mauvaise décision.

C’est primordial pour l’intégrité de la partie et pour la carrière de l’arbitre. Pour faire des séries, tu n’es pas évalué sur la rapidité des reprises vidéo, mais sur la qualité de tes décisions.

Encore une fois, donnez aux arbitres les bons outils et le travail sera fait!