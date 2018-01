Norichika Aoki retourne au Japon

Après avoir passé les six dernières années dans le baseball majeur, le voltigeur japonais Norichika Aoki effectuera un retour au pays du Soleil-Levant.

Selon ce que rapporte le Kyodo News, Aoki se serait entendu avec les Swallows de Yakult de la Japan’s Nippon Professionnal Baseball League sur un pacte de trois saisons dont les modalités n’ont pas été dévoilées.

Aoki est arrivé en Amérique du Nord en 2012, année où il a porté l’uniforme des Brewers de Milwaukee. Âgé de 30 ans lors de ses débuts dans le baseball majeur, il avait volé 30 buts et maintenu une moyenne au bâton de ,288 en plus de réussir 10 circuits et 37 doubles.

Après avoir évolué deux saisons à Milwaukee, il a endossé l’uniforme des Giants de San Francisco, des Royals de Kansas City, des Mariners de Seattle, des Astros de Houston, des Blue Jays de Toronto et des Mets de New York au cours des années subséquentes.

En 2017, il porté les couleurs de trois formations différentes, disputant au passage 12 rencontres avec les Blue Jays, frappant pour ,281 avec trois longues balles.

Au cours de sa carrière dans les ligues majeures, il a canonné 33 circuits, produits 219 points et réussi 98 larcins tout en conservant une moyenne de ,285.