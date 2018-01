Les Titans ont trouvé leurs coordonnateurs

Les Titans du Tennessee ont nommé mardi Matt LaFleur et Dean Pees coordonnateur offensif et responsable de la défensive, respectivement.

Les deux hommes travailleront sous les ordres de l’entraîneur-chef Mike Vrabel, qui a décroché son poste quelques jours auparavant.

LaFleur était aux commandes de l’attaque des Rams de Los Angeles en 2017. Il figurait d’ailleurs parmi les candidats souhaitant devenir pilote des Titans et même s’il n’a pas remporté la course, il a été embauché par les Titans plus tôt ce mois-ci.

Sous sa gouverne en Californie, les Rams ont dominé la NFL avec une moyenne de 29,9 points par match. Précédemment, il a été l’instructeur des quarts-arrière chez les Falcons d’Atlanta pendant deux ans, aidant Matt Ryan à mettre la main sur les titres de joueur le plus utile à son équipe et de joueur offensif de l’année en 2016.

Quant à Pees, qui possède 45 ans d’expérience comme instructeur, il a passé les huit dernières campagnes chez les Ravens de Baltimore. Il a guidé leur défense au cours des six plus récentes saisons après s’être joint à eux comme responsable des secondeurs en 2010. L’an dernier, Baltimore a réussi trois blanchissages, un sommet dans la ligue.