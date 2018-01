Les Sags surprennent l’Armada à domicile

L’Armada de Blainville-Boisbriand s’est fait jouer un vilain tour en s’inclinant au compte de 3-2 en prolongation devant les Saguenéens de Chicoutimi, mardi soir devant 2410 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

C’est le russe Vladislav Kotkov qui a soulevé tous les partisans des Bleus de leur siège en réalisant une belle feinte avant de battre le gardien de l’Armada Émile Samson d’un tir précis du côté de la mitaine.

Avant la rencontre, l’Armada flottait sur une séquence de sept victoires consécutives et la dernière défaite remontait au 10 janvier alors que l’Océanic de Rimouski l’avait emporté 3-2 en fusillade.

«Je ne trouve pas qu’on a mal joué. Pour moi, la prolongation résume le match. On a eu la rondelle tout le long et à la fin elle s’est retrouvée dans notre filet. Je vais donner crédit aux Saguenéens qui ont quand même été disciplinés et qui ont travaillé fort», a souligné l’entraîneur-chef de l’Armada, Joël Bouchard.

Bouthillier en pleine forme

Le premier vingt a été l’affaire des visiteurs qui ont passé la majorité du temps dans le territoire des Sags, mais ils se sont butés à Bouthillier qui était en pleine possession de ses moyens. Le gardien de 18 ans a terminé la soirée avec 30 arrêts en plus d’être nommé la première étoile de la joute.

L’attaquant Kevin Klima a été le premier à inscrire son nom sur la feuille de pointage lorsqu’il a battu Samson après avoir accepté une passe précise de Vladislav Kotkov.

Ensuite, le capitaine de l’Armada Alexandre Alain a permis aux siens de créer l’égalité alors que son équipe évoluait avec un homme en moins.

Toutefois, les Sags ont repris les devants quand leur quatrième trio a trouvé le fond du filet. C’est l’Ontarien Liam Stevens qui a mis la marque à 2-1 en faveur des Bleus.

Le meilleur pointeur du circuit, Alex Barré-Boulet, a ensuite ramené tout le monde à zéro en enfilant son 44e but de la campagne en récupérant une rondelle devant le filet pour envoyer tout le monde en surtemps.

C’est finalement Kotkov qui a permis à son équipe de mettre la main sur les deux points à l’enjeu.

L’Armada sera de retour en action mercredi alors que les hommes de Joël Bouchard visiteront le Drakkar de Baie-Comeau.