Les Raptors encore vainqueurs à la maison

Les Raptors ont décroché leur 19e victoire de la saison devant leurs partisans en défaisant les Timberwolves du Minnesota par la marque de 109-104, mardi à Toronto.

La formation ontarienne, qui a une fiche de 19-4 au Air Canada Centre, a le deuxième meilleur rendement de la NBA à la maison, derrière les Spurs de San Antonio (22-4).

DeMar DeRozan a été le joueur le plus productif des siens dans la victoire en récoltant 23 points et huit mentions d’aide. Jonas Valanciunas a lui aussi connu une excellente sortie avec ses 18 points et ses 11 rebonds.

Du côté des Timberwolves, le Canadien Andrew Wiggins a peiné derrière la ligne de trois points, ne réussissant qu’un de ses six tirs de cette distance. Il a tout de même terminé le match avec 15 points et huit rebonds.

Jimmy Butler a mené la charge chez les perdants en inscrivant 25 points.

Les Raptors visiteront les Wizards de Washington mardi tandis que les Wolves accueilleront les Bucks de Milwaukee.