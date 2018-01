Les Ducks stoppent la séquence des Bruins

Les Bruins avaient récolté au moins un point dans 18 matchs consécutifs, mais ils ont vu cette séquence prendre fin, mardi soir, alors que les Ducks d’Anaheim les ont battus par la marque de 3-1, à Boston.

John Gibson a fait preuve d’avarice devant le filet des Ducks en repoussant les 25 rondelles dirigées vers lui, mais il a dû quitter la partie avec 7 min 25 sec à faire en raison d’une blessure.

Ryan Miller a été appelé en relève et il a cédé sur un des six tirs qu’il a reçus. Ryan Spooner l'a déjoué avec 42 secondes à faire à la rencontre.

Les Bruins ont démontré leur mécontentement après le premier but des Ducks, alors que leur capitaine Zdeno Chara et Jakob Silfverberg étaient impliqués dans une course pour l’obtention d’une rondelle libre devant le gardien Anton Khudobin.

En touchant à la rondelle, Silfverberg a fait chuter Chara, qui a amené la rondelle avec lui dans le fond du filet.

Adam Henrique a doublé l’avance des siens en déjouant Khudobin. Henrique en a ajouté un deuxième dans une cage abandonnée, ce qui lui fait six buts lors des six dernières rencontres. Le défenseur Cam Fowler a été complice des deux réussites de sa formation.

Dans la défaite, Khudobin a stoppé 24 des 26 lancers des Ducks.

Les Oursons étaient privés des services de leur attaquant étoile Brad Marchand, qui purgeait le deuxième de ses cinq matchs de suspension pour avoir donné un coup à la tête de Marcus Johansson, des Devils du New Jersey.

Les Bruins recevront, samedi, les Blues de St. Louis tandis que les Ducks seront dans la capitale fédérale pour affronter les Sénateurs d’Ottawa.