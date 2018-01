Le planchiste de 16 ans Éliot Grondin ira aux JO

Il y a un an, fort de ses premiers succès au niveau nord-américain, Éliot Grondin se mettait à rêver à une participation aux Jeux olympiques de 2022 en snowboard cross.

Le Beauceron n’aura finalement pas à patienter aussi longtemps pour que son désir le plus cher se réalise alors qu’il fera partie de la délégation canadienne à Pyeongchang, le mois prochain.

À l’âge de 16 seulement, le planchiste de Sainte-Marie vivra ses premiers Jeux à la suite de l’octroi d’une place supplémentaire à Canada Snowboard. Il a appris la bonne nouvelle officiellement en se levant mardi matin.

Malgré son âge, il ne sera toutefois pas le plus jeune athlète à représenter l’unifolié en Corée du Sud puisqu’Elizabeth Hosking, une spécialiste de demi-lune native de Mille-Isles, est trois mois plus jeune.

«Je ne pense pas que je l’ai encore réalisé que je m’en vais aux Jeux. Je pense que ça va me sauter dans la face bientôt, mais ce sera assurément le plus beau moment de ma vie. Quand les trois premiers gars nominés ont été annoncés, je me suis dit que ce n’était pas grave et que je n’étais pas pressé d’y aller.

«Je vais aller là pour l’expérience et voir comment ça se passe. Puis, en 2022, je pourrai songer à une médaille. Les Olympiques, c’est mon rêve depuis ceux de Vancouver [en 2010]. C’est un rêve d’enfant et il est en train de se réaliser. C’est super», a souligné Grondin, joint en Allemagne où il prendra part à deux tranches de la Coupe du monde au cours du prochain week-end.

Standards respectés

Même si la nomination de Grondin a été officialisée tardivement, il en avait tout de même fait assez depuis le début de la saison pour mériter l’invitation au plus grand rendez-vous sportif de la planète.

Septième aux championnats du monde juniors l’an dernier, l’adolescent a signé ses meilleurs résultats en Coupe du monde en décembre avec des 23e et 26e positions.

«Je mérite cette place et ce n’est pas un coup de chance», a rappelé celui qui porte à 53 le nombre d’athlètes québécois qualifiés pour Pyeongchang. Baptiste Brochu, de La Baie, a aussi été choisi dans cette discipline.

Grondin et son entraîneur Nicolas Desmarais avaient décidé de tenir un camp d’entraînement en Argentine avant le lancement de la saison, une première pour le planchiste. À la lumière de ses performances dans les semaines suivantes, force est d’admettre que cette préparation a été déterminante.

«Ça fait une énorme différence. C’était des camps préparés en collaboration avec l’équipe canadienne et américaine, et tous les gros riders étaient présents. On a créé un environnement propice au développement», a expliqué l’entraîneur basé au Mont-Orignal, à Lac-Etchemin.

Plus que de la planche

Si Éliot Grondin ne sait pas encore combien de temps il restera en Corée une fois son épreuve complétée, il aimerait pouvoir vivre à fond l’expérience olympique. Et il a même ses préférences à titre de potentiel spectateur!

«Si j’ai à partir avant la cérémonie de fermeture, je vais partir, mais ce serait plaisant si je peux regarder plus de sports. J’aimerais ça aller voir Alex Harvey et le patinage de vitesse», a-t-il lancé.