Le Masterton à Marc-André Fleury

Publié aujourd'hui à 07h55

Mis à jouraujourd'hui à 08h03

Depuis 1968, le trophée Bill-Masterton est remis à un joueur de la Ligue nationale de hockey qui se démarque par sa persévérance, son esprit de sportif et son dévouement.

Cette saison, mon choix est Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas.

Au cours des deux dernières saisons, le gardien originaire de Sorel a vécu dans l’incertitude. En raison de l’ascension et de la progression du gardien Matthew Murray, Fleury était conscient que ses jours étaient comptés avec les Penguins de Pittsburgh.

Allait-il être échangé ou pas? Dans quelle ville? À quel moment? Marc-André et sa conjointe ainsi que leurs enfants ont vécu des moments d’angoisse. Malgré ce climat d’insécurité, il n’a jamais nui à son équipe. Il s’est comporté de façon exemplaire et il a accepté de vivre avec cette incertitude. Il l’a fait sans faire de bruit.

Fleury a aussi vécu de grandes frustrations. Ce fut le cas lors des dernières séries. En l’absence de Murray qui était blessé, Fleury avait fait la différence pour les Penguins notamment contre les Capitals de Washington.

Et puis, je me souviens du matin du match no. 4 contre les Sénateurs d’Ottawa. L’entraîneur-chef, Mike Sullivan, n’aimait pas ce qu’il voyait de son équipe dans la série et il avait annoncé qu’il confiait dorénavant le filet à Murray qui était remis de sa blessure. Fleury n’a plus vu d’action des séries.

Même s’il avait toutes les raisons d’être frustré, en aucun temps il n’a fait de tort à son équipe. Il a trouvé le moyen de sourire et les Penguins ont gagné la coupe Stanley.

Et jusqu’ici, ses débuts avec les Golden Knights de Vegas se déroulent comme dans un conte de fées. Il est arrivé là-bas avec la bonne attitude. Son sourire, son énergie et sa bonne humeur ont eu un impact direct sur l’image des Golden Knights.

Et sur la glace, Fleury démontre qu’il fait encore partie de l’élite. Il occupe le deuxième rang pour la moyenne de buts accordés (1,77) et la deuxième position pour le taux d’efficacité (,942). N’eût été la commotion cérébrale qui lui fait rater 25 matchs, le nom de Marc-André Fleury serait davantage dans les discussions pour le trophée Vézina.

Marc-André Fleury est persévérant et dévoué et il est un coéquipier exemplaire. Il mérite le trophée Bill-Masterton.