Le défi de Steve Bossé

Publié aujourd'hui à 15h21

Mis à jouraujourd'hui à 15h24

La venue de Steve Bossé dans le monde de la boxe professionnelle a suscité chez moi une certaine interrogation. Peu d’athlètes, à l’exception d’Alain Bonnamie (Kick-boxing), ont réussi à percer de façon notable, dans un sport qui n’est pas le sien.

Toutefois, le cas de Bossé intrigue. La popularité qu’il s’est forgée, autant dans le monde du hockey que dans le monde des combats ultimes, lui confère un respect indéniable. Son style kamikaze et spectaculaire «marche ou crève»assure aux amateurs des moments émotifs très intenses.

Sa courte carrière de boxe amateur lui permet, à tout le moins de connaitre, l’atmosphère entre les câbles. Ses ajustements devront être rapides, dans un sport de combat, réputé pour briser les nouveaux arrivants.

Bien encadrés, autant techniquement qu’administrativement, Bossé pourrait faire son bout de chemin et créer de l’intérêt.

Ses fidèles voudront assurément qu’il cause surprise après surprise. Sa puissance pourrait lui permettre de terrasser des adversaires, plus aguerris que lui. Mais on est dans la pure spéculation.

Premier obstacle qu’il croisera au Casino de Montréal, le Bolivien Julio Cuellar Cabrera 12-6-0,11 K.O.) ne fait pas dans la dentelle, comme en font foi ses 11 K.O. de ses douze victoires.

Ce dernier joue d’ailleurs le tout pour le tout à chaque présence sur le ring, puisque quinze de ses combats n’ont pas dépassé le deuxième round. Les longues fréquentations, peu pour lui.

Cette finale sera courte, excitante et douloureuse, puisque même le gagnant risque de se faire sonner les cloches. Genre de combat, où la compétence des juges sera sans importance.

L’ex- hockeyeur, l’ex- combattant ultime et nouveau boxeur, n’aura pas une deuxième chance de faire une bonne première impression.

Ça passe ou ça casse le 15 février. Advenant un succès, les possibilités seront intéressantes pour ce `` warrior`` des temps modernes. On se croise les doigts que son plan fonctionne.

Intrigant que je vous disais. À ne pas manquer... à condition d’arriver tôt.