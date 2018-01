Jack Harrison jouera pour le Manchester City FC

Le New York City FC a annoncé mardi que le milieu de terrain Jack Harrison a signé un contrat de trois ans et demi avec l’organisation du Manchester City FC.

Également, le premier choix au total du repêchage 2016 de la Major League Soccer (MLS) a été prêté pour le reste de la saison en Angleterre au Middlesbrough FC, une équipe évoluant en deuxième division.

Harrison a disputé 55 matchs de la MLS avec le club new-yorkais au cours des deux dernières campagnes. Il a inscrit 14 buts et 13 mentions d’aide en 4331 minutes de jeu, décochant 87 tirs, dont 39 cadrés.

«Je me sens très chanceux d’avoir fait partie de ce club. Mes souvenirs de ces deux années resteront dans ma mémoire pour toujours, que ce soit les membres du personnel ou mes coéquipiers, qui m’ont défié pour me permettre de développer mon jeu à chaque jour, ainsi que les partisans passionnés qui m’ont supporté», a-t-il déclaré dans un communiqué du New York City FC.

Le joueur de 21 ans a touché la cible 10 fois en MLS en 2017.