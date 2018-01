Evgeni Malkin coule les Sharks

Evgeni Malkin a réussi un tour du chapeau et les Penguins ont défait les Sharks de San Jose par la marque de 5-2, mardi à Pittsburgh.

Malkin a inscrit le but égalisateur en deuxième période et le but qui allait être celui de la victoire au dernier tiers. Il a complété la marque dans un filet désert. Il s’agissait d’un premier triplé cette saison pour le talentueux russe.

Bryan Rust s’est lui aussi illustré dans cette troisième victoire consécutive des Penguins avec une récolte de deux filets et d’une mention d’assistance.

Brent Burns et Logan Couture ont donné la réplique du côté des Sharks.

Matthew Murray a brillé à son premier match depuis le 7 janvier en bloquant 40 des 42 tirs des Sharks. Le gardien s’était absenté de l’entourage des Penguins pendant quelques jours en raison du décès de son père.

Son vis-à-vis, Martin Jones, a cédé quatre fois sur 30 lancers.