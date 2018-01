Charlie McAvoy retrouve la patinoire

Le défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy semble bien se remettre de son opération au cœur, car il a chaussé les patins lundi, peu avant la séance d’entraînement de son équipe.

La 14e sélection au total du repêchage 2016 de la Ligue nationale de hockey (LNH) est passée sous le bistouri le 22 janvier pour traiter une tachycardie supraventriculaire, un trouble qui est à l’origine de l’accélération de la fréquence cardiaque.

Ayant raté deux rencontres après cette intervention chirurgicale, le jeune homme de 20 ans a hâte d’aider à nouveau son équipe.

«Je n’ai pas de raison de croire que ce sera différent quand je reviendrai, a-t-il mentionné durant un point de presse tenu au centre d’entraînement des Bruins, lundi. Je pense qu’il faudra un peu de temps supplémentaire, mais je suis la même personne. Ça fait une semaine et je me sens bien. Donc, je patinerai pour voir comment les choses se passent et quand le moment sera bon, je jouerai.»

Heureux malgré tout

Préalablement, McAvoy avait exprimé ses inquiétudes aux médecins en raison de palpitations après un match, le 26 novembre. La maladie n’étant toutefois pas dangereuse pour sa santé, les spécialistes lui avaient donné le feu vert pour prendre part aux matchs suivants.

«Ce fut un soulagement de constater qu’il ne s’agissait pas d’une menace pour ma vie et ma santé en général, a ajouté l’arrière. C’est le meilleur côté de l’histoire pour moi, soit de réaliser que je suis ici. J’étais nerveux et je me demandais si c’était réellement mauvais, si j’allais jouer encore.

«Apprendre que ce n’est pas dangereux et que je peux poursuivre ma carrière, voilà la bonne nouvelle dans tout cela.»

«Les pensées [que les palpitations recommencent] me revenaient à l’esprit quand je jouais, mais en même temps, j’essayais de ne pas trop garder ça en tête, sachant que ce n’est pas menaçant, a dit McAvoy, qui a passé en moyenne 22 min 49 s sur la patinoire par match. Je savais que j’allais être correct.

«Mais oui, on a discuté des mesures à prendre si jamais il avait fallu me retirer de la rencontre pour me donner le temps de retrouver un rythme cardiaque normal. Heureusement, on ne s’est pas rendu là.»

McAvoy a inscrit cinq buts et 20 mentions d’aide pour 25 points en 45 parties cette saison. Il a également conservé un différentiel de +18.