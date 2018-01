Badou Jack certain d’avoir les outils pour battre Stevenson

Le Suédois Badou Jack, qui tentera de ravir à Adonis Stevenson sa ceinture WBC des mi-lourds le 19 mai prochain, est convaincu d’avoir tout ce qu’il faut pour atteindre son objectif.

Le pugiliste de 34 ans, qui déjà été champion WBC des super-moyens et champion des mi-lourds de la WBA dans le passé, entend miser sur son expérience pour surprendre le Québécois, estimant avoir affronté une meilleure opposition que lui dans les dernières années.

Jack s’amuse également du fait que des amateurs québécois de boxe le contactent pour le supplier de vaincre Stevenson.

«Ils m'envoient des messages me disant "s'il te plaît, gagne contre ce gars-là", a-t-il raconté à notre journaliste Nancy Audet. Ils en ont assez de lui.»

«Il reste un bon combattant, et je veux me battre contre les meilleurs, a-t-il ajouté. J'ai affronté cinq champions du monde à mes cinq derniers combats. J'ai une meilleure expérience au plus haut niveau que lui. Ce sera un bon combat.»