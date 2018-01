Zachary Lavigne devrait être à son poste contre l’Armada

Les Saguenéens de Chicoutimi ont de très fortes de chances de revoir Zachary Lavigne dans l’alignement mardi soir alors que l’Armada de Blainville-Boisbriand sera en visite au Centre Georges-Vézina.

Un peu plus de 24 heures avant la rencontre, les Saguenéens n’étaient toujours pas certains de la présence de leur nouveau capitaine. Lavigne a subi une mononucléose et son dernier match remonte au 16 décembre.

Le numéro 61 des Bleus a récemment repris l’entraînement avec ses coéquipiers et il se sent prêt plus que jamais. Il voulait d’ailleurs jouer le dernier week-end mais son entraîneur-chef n’a pas voulu prendre de chances dans son cas.

«J’ai vraiment repris de la force durant les dernières semaines. J’ai recommencé l’entraînement et c’était une petite période d’adaptation au début. Par la suite, j’ai repris le rythme et ça s’est bien passé», a souligné Lavigne.

Le successeur d’Olivier Galipeau comme capitaine s’est absenté plus d’un mois. «Les médecins m’ont dit de me reposer. Ensuite, j’ai recommencé tranquillement en prenant des marches et en réalisant des petits efforts physiques dans le but de retourner sur la glace le plus vite possible», a-t-il poursuivi.

Lourde commande

L’équipe qui se pointera le nez au Centre Georges-Vézina mardi soir n’est vraiment pas à prendre à la légère. En effet, l’Armada est au premier rang du classement général et pas moins de 31 points séparent les deux formations.

«Il y a un peu de nervosité, mais une fois que tu embarques sur la glace, tu es seulement content de revenir au jeu», a conclu Lavigne dans l’espoir de rejoindre ses coéquipiers mardi soir.