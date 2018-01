Vladimir Guerrero accueilli en héros en République dominicaine

Vladimir Guerrero a été accueilli en héros alors qu’il retournait dans sa République dominicaine natale pour la première fois depuis qu’il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball, dimanche.

Le troisième Dominicain à avoir été admis à Cooperstown était attendu par des centaines de personnes à l’aéroport de Santo Domingo qui l’ont suivi pour prendre part à une célébration avec sa famille et ses proches.

«Seulement les grands reçoivent ce genre d’honneurs, a affirmé le ministre du Tourisme Francisco Javier Garcia, qui dirigeait la cérémonie, selon des propos rapportés par MLB.com. Nous sommes tous d’accord pour dire que Vladimir méritait sa place au Temple de la renommée non seulement en raison de ses statistiques, mais aussi à cause de son humilité, son intégrité et son ardeur au travail. Il a joué avec ses muscles, mais aussi avec son cœur.»

Le principal intéressé, qui a reçu 92,9% des voix à sa deuxième année d’admissibilité, est devenu le premier joueur de position de son pays faire son entrée au Temple.

«Cet honneur est pour la République dominicaine, pour nous tous, a lancé Guerrero. C’est la preuve que vous devez suivre vos rêves. Quand j’ai signé un contrat, plusieurs croyaient que je ne serais là que pour trois mois et que je serais libéré. Aujourd’hui, je peux me targuer d’avoir disputé 16 saisons dans les majeures.»

L’ancien voltigeur maintenant âgé de 42 ans a décidé jeudi dernier d’entrer à Cooperstown avec la casquette des Angels de Los Angeles, ce qui n’était pas sans causer une profonde déception chez les nostalgiques des Expos.

Guerrero totalise 449 circuits et 1496 points produits durant sa carrière, en plus d’avoir été nommé joueur par excellence de la Ligue américaine en 2004.