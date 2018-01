Tom Brady coupe court à une entrevue

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady n’a guère apprécié qu’un animateur de radio fasse une remarque péjorative à l’égard de sa fille de 5 ans et il a mis fin abruptement à une entrevue téléphonique, lundi matin.

Questionné au sujet du documentaire «Tom vs Time», le joueur-vedette a exprimé sa colère relativement aux déclarations précédentes d’un animateur de la chaîne WEEI, Alex Reimer. La semaine passée, celui-ci avait mentionné que sa progéniture était «une petite emmerdeuse». Aussi, la réplique du numéro 12 a été virulente.

«Pendant plusieurs années, j’ai essayé de me présenter à votre émission [Kirk & Callahan Show] et être respectueux à votre égard. J’ai toujours tenté de faire du bon travail pour vous et c’est décevant d’entendre cela. Ma fille et tous les autres enfants ne méritent certainement pas cela», a-t-il déclaré par le biais de propos rapportés par le réseau ESPN.

«Je n’ai réellement pas d’autre chose à dire ce matin. Peut-être que je vous parlerai un autre jour», a-t-il poursuivi avant de raccrocher la ligne.

Par ailleurs, Reimer a été suspendu par son employeur pour toute la semaine, selon le coanimateur de l’émission, Kirk Minihane.

Les Patriots affronteront les Eagles de Philadelphie au Super Bowl, dimanche à Minneapolis.