Olympiques: Alex Harvey comme fer de lance de l’équipe canadienne de ski de fond

Le Comité olympique canadien a annoncé, lundi, la composition de son équipe de ski de fond qui se rendra à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour les Jeux olympiques, qui s’amorceront dans un peu plus d’une semaine. Sans surprise, le Québécois Alex Harvey sera le fer de lance de cette formation.

Outre Harvey, la formation unifoliée pourra compter sur deux autres athlètes québécois, soit Cendrine Browne et Anne-Marie Comeau.

Dahria Beatty, Jesse Cockney, Knute Johnsgaard, Russel Kennedy, Devon Kershaw, Graeme Killick, Emily Nishikawa et Lenny Valjas représenteront également le pays en Corée du Sud.

«Nous avons beaucoup appris de nos deux derniers Jeux olympiques, a souligné Harvey dans un communiqué. Nous avons connu de grands Jeux à domicile à Vancouver, où nous avons réalisé une performance exceptionnelle, et nos attentes étaient élevées pour Sotchi, où nous avons appris qu’il ne faut rien tenir pour acquis lorsqu’on se mesure aux meilleurs.

«Nous nous présenterons à ces Jeux avec beaucoup de confiance, forts de notre élan. Nous avons un bon mélange de vétérans et de recrues olympiques au sein de l’équipe. Nous espérons que tous les membres de l’équipe vivront l’expérience à fond et que les plus nouveaux apprendront de nous.»

Les entraîneurs seront Ivan Babikov et Louis Bouchard.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang se dérouleront du 9 au 25 février prochain.