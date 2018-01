David Beckham et la MLS s'implantent à Miami

La Major League Soccer (MLS) a accordé une équipe d’expansion à la ville de Miami, a annoncé la ligue lundi.

La nouvelle formation sera la propriété d’un groupe d’investisseurs dont fait partie l’ancien joueur vedette David Beckham.

«C’est avec une grande fierté que nous accueillons Miami dans la MLS, a indiqué le commissaire de la ligue, Don Garber, par communiqué. Nous croyons que c’est le bon moment et que nous avons les bonnes personnes en place pour faire de Miami une excellente ville pour la MLS.»

Le nom de la nouvelle formation n’est pas encore connu. La MLS n’a pas confirmé la date à laquelle Miami allait faire son entrée dans la ligue, mais le groupe de Beckham espère commencer à jouer en 2020.

«Notre mission d’amener une équipe de la MLS est accomplie, a indiqué Beckham. Nous sommes reconnaissants et excités. Voici les promesses que nous faisons à nos partisans de Miami et de partout dans le monde : votre équipe fera tout sur le terrain pour que vous en soyez fiers, et notre stade sera un endroit que vous aimerez visiter.»

Long processus

Il aura fallu quatre ans à l’ancien du Galaxy de Los Angeles pour concrétiser son projet d’amener une équipe à Miami. Les délais ont surtout été dus à la recherche d’un terrain pour la construction d’un stade.

Le domicile de la nouvelle concession comptera 25 000 places et sera bâti dans le quartier d’Overtown au coût de 200 millions $. Il sera financé par le secteur privé.

Le contrat qui a attiré Beckham à Los Angeles en 2007 contenait une clause qui lui permettait d’acquérir une équipe de la MLS pour des frais d’expansion réduits. Ce montant serait d’environ 25 millions $, selon le réseau ESPN. Les autres groupes ayant récemment obtenu un club auraient plutôt payé des frais autour de 150 millions $.

Quinze nouvelles équipes se sont greffées à la MLS depuis 2005. La ligue a comme objectif d’avoir 28 formations dans les prochaines années. Avec Miami et Nashville, dont l’arrivée a été récemment annoncée, elle en compte maintenant 25.