LNH 360: les étoiles en mettent plein la vue

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 28 janvier 2018 dans le cadre du Match des étoiles.

Résultats

Centrale 2 – Pacifique 5 (demi-finale)

(demi-finale) Métropolitaine 4 – Atlantique 7 (demi-finale)

(demi-finale) Atlantique 2 – Pacifique 5 (finale)

Boeser, le plus utile

Après avoir remporté l’épreuve du tir le plus précis lors du concours d’habiletés, la veille, la recrue de 20 ans des Canucks, Brock Boeser, a amassé un but et une aide lors de la finale pour mener la section Pacifique à la victoire lors du Match des étoiles.

Boeser a remporté le titre de joueur le plus utile de l’événement, ayant également marqué un but lors de la demi-finale.

Boeser, qui est au sommet du classement des recrues pour le nombre de buts (24), est la deuxième recrue de l’histoire à recevoir pareil exploit. En 1985, Mario Lemieux avait reçu le premier de ses trois titres de joueur le plus utile du Match des étoiles.

La section Pacifique triomphe ainsi pour la deuxième fois en trois ans.

Brent Burns, Drew Doughty et Johnny Gaudreau triomphent ainsi pour une deuxième fois lors du format trois-contre-trois, rejoignant Taylor Hall comme étant les seuls joueurs à avoir réussi cet exploit.

Tour du chapeau pour Kucherov

Nikita Kucherov a réussi un tour du chapeau devant ses partisans, à Tampa, pour aider la section Atlantique à atteindre la finale.

Nikita Kucherov ensorcèle Braden Holtby - TVA Sports

Il s’agit du premier tour du chapeau depuis l’instauration du format trois-contre-trois au Match des étoiles.

En bref

Avec ses trois points, Gaudreau a maintenant amassé un total de 10 points depuis l’instauration du format trois-contre-trois au Match des étoiles.

Tous les joueurs de la section Atlantique ont amassé au moins un point lors de la demi-finale.

Connor McDavid (4A) est le seul joueur à avoir amassé quatre points lors d’une rencontre lors de l’événement.

De retour mardi

Les activités de la LNH reprendront mardi avec 12 matchs à l’horaire.