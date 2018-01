La guigne du mois de janvier

La division Centrale est assurément la plus serrée de la LNH. À l’exception des Blackhawks de Chicago, qui semblent se sortir lentement de la course, toutes les formations qui la composent possèdent encore une réelle chance de participer aux séries éliminatoires.

La course est si farouche que les Blues, qui détiennent la troisième place de cette section, sentent le souffle de plus en plus intense des Stars, de l’Avalanche et du Wild. Pourtant, il y a à peine un mois et demi, la troupe de Mike Yeo trônait au sommet de l’association de l’Ouest.

Cependant, une séquence de 5-8-1 lors des 14 matchs suivants a totalement changé la donne. Au cœur de ce difficile passage, l’entraîneur des Blues a retiré à Jake Allen son titre de gardien partant.

Depuis le 30 décembre, le gardien de 27 ans n’a vu de l’action que dans trois des 11 matchs des Blues. Trois rencontres qui se sont soldées par autant de défaites et au cours desquelles Allen a affiché une moyenne de buts alloués de 4,93 et un taux d’efficacité de ,871.

«On parle d’un gardien qui a joué sur sa tête pendant les 30 premiers matchs. Puis, on l’a laissé sécher, on l’a abandonné, a lancé Alex Pietrangelo, rencontré pendant le week-end des étoiles, à Tampa. Les gens veulent jeter le blâme sur Jake, mais la plus grosse part du blâme nous revient. Je ne crois pas que nous l’ayons vraiment aidé.»

Renvoi à la maison

Ce qui est curieux, c’est que ce n’est pas la première fois que l’homme masqué de Fredericton connaît un passage à vide au mois de janvier. En 2017, il avait signé un seul gain en sept présences devant le filet (moyenne de 4,06 et taux d’efficacité de ,841) au cours du premier mois de l’année.

Un creux de vague avait incité la direction des Blues à lui offrir quelques jours de repos loin de l’équipe.

«Il est parvenu à passer au travers l’an dernier. Il a répondu de brillante façon pendant la deuxième moitié de saison. Je crois qu’il fera la même chose cette année. Jake est un compétiteur», a soutenu le défenseur des Blues.

Sauf que cette fois, il serait surprenant que Martin Brodeur, appelé en renfort pour travailler avec l’ancien porte-couleurs du Junior de Montréal dans la dernière portion de la dernière saison, saute de nouveau sur la glace pour lui venir en aide.

Hutton en renfort

Par chance, Carter Hutton a su prendre le relais. Depuis que la saison d’Allen est en chute libre, l’Ontarien a maintenu un dossier de 6-1-1, incluant un jeu blanc. Sa moyenne de buts alloués s’élève à 1,82 et son taux d’efficacité atteint le ,939.

«C’est bien de pouvoir miser sur deux gardiens qui souhaitent garder le filet chaque soir. Carter joue du gros hockey pour nous», a reconnu Pietrangelo.

A-t-il les reins assez solides pour occuper le poste de gardien titulaire de façon officielle ? Voilà sans doute la question que se pose la direction des Blues. Et à laquelle elle devra répondre.