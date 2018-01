Joël Bouchard sort le fouet

L’entraîneur-chef et directeur général de l’Armada Joël Bouchard n’aimait pas la façon dont son équipe gagnait dernièrement et il a pris les grands moyens pour secouer ses troupes, vendredi.

Bouchard n’entendait pas à rire lorsque le défenseur du Phoenix Thomas Grégoire a créé l’égalité 3-3 en deuxième période, décidant de retirer son gardien Mikhail Denisov.



En entrevue avec notre journaliste Mikaël Lalancette au banc des joueurs, il a sèchement jugé que l'homme masqué n’était «pas assez bon», en plus de déplorer que ses ouailles n’étaient «pas "coachables"».

Ensuite, ce fut au tour de l’une de ses vedettes, Drake Batherson, d’y goûter après avoir été coupable d’une mauvaise punition. Celui qui a connu un franc succès au dernier championnat mondial junior a été cloué au banc pendant la première moitié du dernier tiers.

«Quand on l’a laissé sur le banc, notre équipe a été meilleure en troisième période, a-t-il laissé tomber avec son honnêteté habituelle. Ça, il l’a réalisé. Je l’ai fait jouer après lors des 10 dernières minutes. Mais, pour moi, que tu t’appelles Batherson, Barré-Boulet ou Giguère, je vais te traiter de la même façon. Tu embarques dans le règlement de l’équipe, sinon c’est sur le banc.

«Ce n’est pas un mauvais "kid", au contraire, c’est un "kid" extraordinaire. On lui a parlé des punitions, on lui a parlé des détails, il n’a pas appliqué les consignes. Mais il va être correct, ne vous inquiétez pas là, c’est tout un joueur de hockey. Il était capable d’être un des meilleurs au monde, il y a un mois.»

Entraîneur exigeant, Bouchard aime défier ses joueurs, mais pourrait-il avoir franchi une limite en blâmant son gardien?

«Avec le gardien de but, je trouve qu’il a été un peu difficile et c’est risqué. Un gardien, tu dois vraiment protéger sa confiance, estime notre analyste Steven Finn. Denisov, je ne l’ai pas trouvé si méchant durant ce match-là. Il a joué mollement sur le premier but lors de son déplacement. Le but de Robert, c’est un excellent tir en avantage numérique dans le haut du filet. Et quant à celui de Grégoire, il avait beaucoup de trafic devant lui.»

Toutefois, au-delà des buts accordés, «Joël veut voir Denisov être plus agressif devant sa cage et s’imposer», explique Lalancette.

Écoutez les commentaires de nos experts et les propos de l'entraîneur dans la vidéo ci-dessus.