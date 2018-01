Jean-Sébastien Dea de retour à Pittsburgh

Les Penguins de Pittsburgh ont rappelé l’attaquant Jean-Sébastien Dea de leur club-école de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi.

Le Québécois a passé les derniers jours avec la filiale en raison de la pause du match des étoiles de la Ligue nationale. Il a d’ailleurs touché la cible une fois lors de son seul affrontement, samedi, contre les Devils de Binghamton. Dans la LAH, Dea a récolté 10 buts et 14 mentions d’aide pour 24 points en 37 sorties depuis le début de la campagne, tout en conservant un différentiel de +14.

Avec Pittsburgh, le joueur d’avant de 23 ans a marqué une fois en quatre parties cette saison.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley accueilleront les Sharks de San Jose, mardi.

Série de changements à Columbus

Les Blue Jackets de Columbus ont rappelé quatre joueurs, dont le gardien Joonas Korpisalo, de leur filiale de Cleveland, lundi, tout en rétrogradant le défenseur André Benoit et le gardien Jeff Zatkoff.

Les autres patineurs promus au grand club sont les attaquants Zac Dalpe et Markus Hannikainen, ainsi que le défenseur Dean Kukan.

Parmi les plus connus des joueurs impliqués dans ces changements, Korpisalo a conservé une fiche de 5-4-0, une moyenne de buts alloués de 2,85 et un taux d’efficacité de ,912 à Columbus cette saison. Avec Cleveland, il a maintenu un dossier de 2-3-0, ainsi qu’une moyenne de 2,00 et un taux de ,936.

Les Jackets accueilleront le Wild du Minnesota, mardi.