Jason Day se hisse dans le top 10 mondial

L’Australien Jason Day, qui a remporté l’Omnium Farmers Insurance du circuit de la PGA lundi avant-midi, a grimpé de quatre échelons et se retrouve au 10e rang du classement mondial du golf masculin ayant été mis à jour plus tard en journée.

L’ordre des cinq meilleurs joueurs de la planète est le même comparativement à celui de la semaine précédente. Ainsi, l’Américain Dustin Johnson domine toujours, devant l’Espagnol Jon Rahm. Deux autres représentants des États-Unis, Jordan Spieth et Justin Thomas, suivent. Le Japonais Hideki Matsuyama complète le top 5.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin, Graham DeLaet et Mackenzie Hughes ont perdu respectivement deux, une et trois places. Ils sont dans l’ordre 54e, 124e et 154e.

Feng encore en tête

Du côté féminin, la Chinoise Shanshan Feng a conservé la première place et elle devance les Sud-Coréennes Sung Hyun Park et So Yeon Ryu.

L’Américaine Lexi Thompson est quatrième, alors que la Suédoise Anna Nordqvist a amélioré son classement de trois rangs et est cinquième.

L’Ontarienne Brooke M. Henderson reste au 14e rang. Sa compatriote Alena Sharp est 103e, tandis que les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc (289e) et Anne-Catherine Tanguay (370e) ont chuté de cinq et sept crans.