Jason Day a le dernier mot

L’Australien Jason Day a calé un oiselet au sixième trou supplémentaire pour avoir le dessus sur le Suédois Alex Noren et remporter l’Omnium Farmers Insurance du circuit de la PGA, lundi avant-midi, à San Diego.

Conséquemment, l’ancien numéro 1 mondial est devenu le neuvième joueur de l’histoire à gagner cet événement au moins deux fois durant sa carrière. Il s’agit également de son premier triomphe depuis le Championnat des joueurs 2016.

Après que l’obscurité eut interrompu la prolongation, dimanche, les deux hommes sont revenus sur les verts le lendemain. Day a eu le meilleur sur Noren, auteur d’un boguey au trou décisif.

La veille, l’Européen avait remis une carte de 73 (+1), de sorte que son vis-à-vis, qui avait joué 70 (-2) lors de la ronde finale, s’est hissé à égalité en tête au terme des 72 trous réglementaires avec un total de 278 (-10). L’Américain Ryan Palmer (72) a également terminé avec cette fiche, mais il a plié bagage au terme du premier trou de prolongation.

J.B. Holmes (72) et Keegan Bradley (70), aussi des États-Unis, ont respectivement fini quatrième et cinquième à 279 (-9) et 280 (-8).

Par ailleurs, Tiger Woods (72) a conclu en 23e place à 285 (-3). Chez les Canadiens ayant évité le couperet à mi-chemin de la compétition, Corey Conners (76) et Adam Hadwin (74) ont pris les 29e et 35e échelons à 286 (-2) et 287 (-1).

Leurs compatriotes Ben Silverman (78) et Nick Taylor (76) ont dû se contenter des 67e et 75e rangs à 294 (+6) et 298 (+10).