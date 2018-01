Dwane Casey au match des étoiles : un honneur mérité

Les joueurs des Raptors de Toronto s’entendent sur une chose: leur entraîneur-chef, Dwane Casey, mérite sa place au match des étoiles de la NBA, qui aura lieu le 18 février à Los Angeles.

Grâce à la victoire de 123-11 des siens dimanche contre les Lakers de Los Angeles, Casey s’est assuré de diriger l’équipe LeBron à la prochaine classique des étoiles. Les Raptors occupent le deuxième rang de l’Association de l'Est, derrière les Celtics de Boston. Cependant, un entraîneur ne peut pas participer au match des étoiles deux années de suite. Comme Brad Stevens était d’office en 2017, il sera remplacé par Casey cette année.

«Cela fait trois ans que nous avons une chance de l’envoyer à la partie des étoiles et nous avons enfin réussi, a dit le meneur de jeu Kyle Lowry au réseau Sportsnet, après la rencontre de dimanche. Nous envoyons [un entraîneur] qui travaille extrêmement fort, qui est passionné et qui croit en nous. C’est un moment spécial pour nous et pour lui.»

«C’était un de mes objectifs depuis ma première participation au match des étoiles, a ajouté l’arrière DeMar DeRozan. Tu veux regarder vers le banc et y voir ton entraîneur.»

Peu émotif

S’il était ému par l’exploit accompli par son équipe, Casey ne l’a pas laissé paraître. «C’est un bel honneur pour nos entraîneurs, pour notre organisation, mais ce n’est pas quelque chose dont je rêvais. J’aurais préféré être sur une plage quelque part et me détendre», a-t-il blagué.

Lowry et DeRozan accompagneront leur entraîneur à la classique annuelle. Ils seront toutefois des adversaires en raison du changement de format de la classique des étoiles cette année. Plutôt que d’avoir une formation de l’Est et une de l’Ouest, comme dans le passé, deux capitaines, Stephen Curry et LeBron James, devaient sélectionner leur équipe parmi les joueurs invités.

Casey dirigera l’équipe LeBron, tandis que Lowry et DeRozan évolueront avec Curry. Il est l’entraîneur ayant décroché le plus de victoires de l’histoire des Raptors (294). En six saisons, il a mené le club torontois en séries à quatre reprises.

Les Raptors ont pris part à leur première finale d’association de leur histoire sous ses ordres.

Ils accueilleront les Timberwolves du Minnesota, mardi.