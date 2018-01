Des Pats toujours affamés

Ce n’est pas parce que les Patriots détiennent un abonnement privilégié au Super Bowl qu’ils s’habituent à leur position au sommet de la montagne. Tom Brady et sa bande sont encore en lune de miel malgré leur longue relation avec l’événement.

Les Patriots en sont à une 10e présence au match ultime. Évidemment, certains membres de l’édition actuelle de l’équipe n’ont pas vécu l’ivresse d’un championnat. Quand même, les chiffres ont de quoi étonner avec 32 joueurs de l’alignement régulier qui totalisent 60 matchs d’expérience au Super Bowl.

Si plusieurs équipes deviennent vite rassasiées une fois le gros trophée entre les mains, ce n’est définitivement pas le cas chez les représentants de la Nouvelle-Angleterre, à commencer par leur célèbre quart-arrière, qui en sera à sa huitième prestation au match ultime.

«Je n’osais pas rêver de me retrouver une seule fois dans cette position. Être ici pour une huitième fois, c’est juste incroyable. Je l’ai toujours apprécié, mais au début de ma carrière, j’étais jeune et les choses déboulaient vite. Aujourd’hui, je savoure encore plus à chaque fois le moment et le prochain Super Bowl est toujours le plus important», a expliqué Brady, lundi, lors de la traditionnelle soirée des médias.

Esprit compétitif

Entre quelques questions tirant dans tous les sens, notamment sur ses connaissances de la Chine, son amour de la pêche ou son intérêt à faire le saut dans la XFL (oubliez ça!), Brady n’a pas manqué de rappeler que le feu qui brûle en lui n’a jamais perdu de sa ferveur.

«J’ai toujours adoré la compétition et c’est encore le cas. Plus jeune, j’ai brisé des tas de jeux d’échecs, de raquettes de ping-pong, de manettes de jeux vidéo... J’ai toujours été ultra compétitif dans tout ce que j’entreprends et je suis fier qu’il en soit ainsi parce que ce n’est pas quelque chose qui s’apprend», a expliqué le numéro 12.

«Le Super Bowl a toujours été et sera toujours un événement unique. Je suis privilégié d’y être encore une fois», a-t-il ajouté.

Coéquipiers motivés

Les succès des Patriots ne sont pas uniquement l’affaire de Brady. Le maraudeur Devin McCourty en est à sa huitième saison dans l’organisation et à son quatrième Super Bowl. Il se rappelle chaque jour que son frère Jason, demi de coin avec les Titans et les Browns, n’a jamais goûté au moindre match de séries en neuf ans dans la NFL.

«Quand je vois tous les efforts qu’il met sans avoir l’opportunité de vivre ce que je vis, ça me rappelle de ne jamais prendre rien pour acquis. Je pourrais être dans ses souliers et lui dans les miens. La ligne est très mince. Ce n’est jamais routinier de gagner», a-t-il insisté.

L’as des unités spéciales, Matthew Slater, en sera aussi à sa quatrième présence au Super Bowl. Tandis que certains athlètes se galvaniseront toute leur vie d’une présence au grand match, les Patriots sont les maîtres pour faire un trait sur le passé.

«Notre force, c’est que nous avons la mémoire courte. On ne se donne pas le droit de vivre dans le passé et c’est ce qui nous pousse à profiter de chaque opportunité qui nous est offerte. C’est pour cette raison qu’on se bat tous les jours», a-t-il fait valoir.

L’état de santé de l’ailier rapproché Rob Gronkowski a aussi alimenté les discussions, lundi. Le «Gronk» s’est entraîné en Nouvelle-Angleterre et a fait le voyage au Minnesota avec ses coéquipiers, mais il n’a toujours pas le feu vert officiel des médecins pour jouer, après avoir subi une commotion cérébrale lors du dernier match face aux Jaguars.

Gronkowski n’a pas pris part à la période de disponibilité média en soirée, mais à moins d’une énorme surprise, il sera en uniforme dimanche pour le grand match.

Saviez-vous que...

Tom Brady prend part à un 7e Super Bowl en carrière, soit le même nombre que tous les joueurs des Eagles combinés.

Dimanche, Tom Brady deviendra le joueur le plus âgé (à l’exception des botteurs) à prendre part au Super Bowl, à 40 ans et 185 jours. Il devancera ainsi Jerry Rice (40 ans, 105 jours au Super Bowl de la saison 2002).

Les Patriots ont inscrit pas moins de 70 points au quatrième quart et en prolongation lors de leurs cinq victoires au Super Bowl.

* * * * * * * * * * *

Accueil glacial pour les partisans des Eagles?

Les gens du Minnesota sont reconnus pour leur chaleur humaine, qui aide supposément à contrer l’accueil glacial de dame Nature dans les environs. Reste à voir si cette hospitalité s’appliquera aux fougueux partisans des Eagles...

Les Vikings, équipe chérie locale qui tentait de devenir la première de l’histoire à jouer le Super Bowl dans son stade, a frappé un mur à Philadelphie en finale de l’Association nationale face aux Eagles. Et si l’équipe a été malmenée sur le terrain, ce fut encore pire pour les partisans des Vikings qui ont fait le voyage. Les partisans des Eagles, qui n’ont jamais été reconnus pour leur délicatesse, les ont reçus à grands coups de canettes de bière et autres objets.

Cette semaine, sur les réseaux sociaux, plusieurs fidèles des Vikings, frustrés que leur rêve ait pris fin aux mains des Eagles et incrédules d’avoir été rudoyés de la sorte, s’en promettent.

Certains refusent de louer leur logis via Airbnb aux partisans des Eagles. Des joueurs se sont par ailleurs plaints que des réservations leur aient été refusées dans des restaurants de Minneapolis. D’autres résidents de Minneapolis ont suggéré un accueil glacial à différents niveaux.

Tant pis pour le froid

«Les gens d’ici sont de fiers partisans des Vikings et on comprend leur déception, mais je suis convaincu qu’ils seront aussi hospitaliers que d’habitude. J’ai grandi comme fan des Giants et je sais que Philadelphie est un endroit particulier pour les partisans des autres équipes. C’est de bonne guerre et tout le monde sera bien reçu ici», a assuré le propriétaire des Vikings, Zygi Wilf, lundi en conférence de presse.

Même si l’accueil risque malgré tout d’être chaleureux, le mercure ne le sera assurément pas avec des prévisions avoisinant les -10 à -20 degrés Celsius toute la semaine. Cela n’a rien pour dépayser un Québécois, mais historiquement, le Super Bowl a souvent été niché dans des environnements plus cléments.

Peu importe, le comité organisateur embrasse pleinement le thème du Grand Nord, avec des idées comme une piste de ski de fond urbaine et plusieurs activités extérieures, dont la pêche sur glace.

* * * * * * * * * * *

Soirée des médias – Toujours un événement carnavalesque

La tradition des dernières années s’est poursuivie, alors que la journée des médias fait place à la soirée des médias. Dommage, car l’heure de tombée, en plus du décalage horaire, ne nous a pas permis de vous donner des nouvelles des Eagles, disponibles en fin de soirée. On se reprendra, promis ! Sinon, ce grand cirque tenu au Xcel Energy Center, domicile du Wild, à Sait Paul, affichait son lot habituel de bouffonneries. C’est un septième Super Bowl pour l’auteur de ces lignes et les personnages loufoques sont toujours aussi présents pour faire de cet événement une soirée plus colorée qu’instructive. Il est toujours possible de faire des entrevues sur le sens du monde, mais les disponibilités médias dans les jours à venir sont plus propices que cette soirée où chacun essaie de placer son petit numéro d’humour.

Centre des médias – L’épicentre ... commercial!

Si le centre-ville de Minneapolis commence lentement à vibrer au rythme du 52e Super Bowl, sachez que le cœur des activités médiatiques est localisé bien à l’extérieur des festivités. C’est le gigantesque centre commercial Mall of America qui fait office de centre des médias. Vous pouvez donc officiellement cesser de croire que le Super Bowl, c’est toujours glamour ! Dans la banlieue de Bloomington, le Mall of America serait le plus grand centre d’achat des États-Unis en termes d’espace plancher et le 12e plus gros à travers le monde, avec ses 520 boutiques et 50 restaurants.

Rassemblement – Du monde à la messe!

Comme le veut la coutume au Super Bowl, la ville hôtesse sera envahie toute la semaine durant. Pour cette 52e édition, quelque 5800 membres des médias, en provenance de 25 pays, ont été accrédités pour assurer la couverture de l’événement. Pour ce qui est des visiteurs, le comité organisateur s’attend à ce qu’environ un million de personnes, dont 125 000 provenant de l’extérieur du Minnesota, convergent vers le centre-ville de Minneapolis, où ont lieu la plupart des activités destinées au public. Enfin, un nombre record de 12 000 bénévoles sont éparpillés aux quatre coins de la ville.