Danny Wilson s’entend avec les Rapids du Colorado

Les Rapids du Colorado de la Major League Soccer (MLS) ont annoncé, lundi, qu’ils s’étaient entendus sur les termes d’un contrat de trois ans avec le défenseur central Danny Wilson, qui évoluait avec les Rangers FC en première division écossaise.

Les montants reliés au transfert et au contrat n’ont pas été dévoilés.

«La signature de Danny [Wilson] est un ajout important à la ligne défensive, a mentionné Padraig Smith, vice-président exécutif et directeur général de la formation. En plus de son expérience et de son leadership, il est au sommet de sa carrière et sera un des meilleurs défenseurs centraux de la MLS.»

L’arrière de 26 ans a disputé 14 rencontres avec les Rangers la saison dernière pour un total de 1077 minutes, marquant trois buts et obtenant une passe décisive.

Au cours de la saison 2010-2011, Wilson a endossé l’uniforme du Liverpool FC dans la Premier League lors de neuf parties.