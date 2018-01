Colin White revient à Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont promu les défenseurs Colin White et Erik Burgdoerfer, ainsi que l’attaquant Christopher DiDomenico, en provenance de leur filiale de Belleville, lundi.

White a disputé sept matchs avec le grand club cette saison et a été blanchi, en plus de conserver un différentiel de -3. Dans la Ligue américaine de hockey (LAH), il a inscrit huit buts et neuf mentions d’aide pour 17 points en 32 parties, tout en maintenant une fiche de -18.

Burgdoerfer a pour sa part joué une rencontre à Ottawa en 2017-2018. Il a amassé 12 points, dont cinq filets, en 45 sorties avec Belleville. Enfin, DiDomenico revendique trois buts et quatre aides en 16 affrontements de la Ligue nationale depuis le début de la campagne. Il compte 15 points en 28 duels de la LAH également.

La formation de la capitale canadienne visitera les Hurricanes de la Caroline, mardi.