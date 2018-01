Cinq choses à surveiller d’ici la fin de la saison

La Ligue nationale de hockey (LNH) entame son dernier droit de la saison qui mènera aux séries éliminatoires.

L’Agence QMI vous présente une liste des sujets qui seront à surveiller d’ici la fin de la campagne.

1- La période des transactions chez le Canadien de Montréal

Bien que l’organisation du Canadien de Montréal n’ait toujours pas indiqué qu’elle avait lancé la serviette pour cette saison, le Tricolore devrait se retrouver du côté des vendeurs lors de la période des transactions.

Tomas Plekanec est le joueur le plus susceptible de partir, puisque le Canadien pourrait le perdre pour rien au terme de la saison, étant donné qu’il sera joueur autonome. On peut donc s’attendre à ce qu’il change d’adresse.

Le nom de Max Pacioretty est mentionné dans plusieurs rumeurs, mais Marc Bergevin, le directeur général du Canadien, n’est pas obligé de le transiger s’il ne reçoit pas le prix désiré, puisqu’il a toujours une année à son contrat.

2- Les Golden Knights de Vegas maintiendront-ils le rythme?

Il sera intéressant de voir si les Golden Knights de Vegas pourront maintenir la même cadence. La formation du Nevada a fait écarquiller bien des yeux depuis le début de la saison. L’équipe d’expansion dirigée par Gerard Gallant est en train de démontrer que la présence d’une grosse vedette n’est pas nécessaire pour avoir du succès.

Les Golden Knights flirtent avec le premier rang du classement général en se retrouvant deuxièmes, à trois points du Ligthning de Tampa Bay avec un match de plus à disputer. Le gardien Marc-André Fleury, avec 12 victoires contre quatre défaites et une moyenne de buts alloués de 1,77, ainsi que les attaquants Jonathan Marchessault (17 buts et 29 aides) et David Perron (11 buts et 30 aides), sont parmi les éléments clés de cette équipe cendrillon.

3- Le Lightning de Tampa Bay continuera-t-il sa domination?

Après avoir raté les séries éliminatoires la saison dernière, le Lightning de Tampa Bay a rebondi de belle façon en 2017-2018, puisqu’il trône au sommet de la LNH en vertu d’un dossier de 34 victoires, 12 revers et quatre défaites en temps supplémentaire ou en tirs de barrage.

Ses succès n’est pas étranger au brio des attaquants Nikita Kucherov et Steven Stamkos ainsi que du gardien Andrei Vasilevskiy. Kucherov se retrouve au sommet des pointeurs de la LNH avec un total de 64 points, soit quatre de mieux que Nathan MacKinnon. Dans la colonne des buteurs, il pointe au deuxième rang à trois filets d’Alexander Ovechkin. Sera-t-il en mesure de le rattraper?

Stamkos nous a habitués à figurer parmi les meneurs pour le nombre de buts, mais cette année, c’est plutôt comme passeur qu’il fait sa marque comme en font foi ses 40 mentions d’aide, bonnes pour le sixième rang à ce chapitre. Devant le filet, Vasilevskiy fait oublier le départ de Ben Bishop. Le jeune gardien de 23 ans est classé premier au niveau des victoires et des jeux blancs, en plus de se retrouver dans le top 5 pour la moyenne de buts alloués et le taux d’efficacité.

4- Max Pacioretty atteindra-t-il encore le plateau des 30 buts?

Après un début de saison atroce, le capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, est sur une belle séquence depuis le début du mois de janvier, alors qu’il a trouvé le fond du filet à huit reprises au cours des neuf derniers matchs.

Durant le mois de décembre, il n’avait pas fait scintiller la lumière rouge: sa disette a duré 13 rencontres. Depuis sa première saison complète dans la LNH en 2011-2012, le numéro 67 du Bleu-Blanc-Rouge a toujours réussi à marquer au moins 30 buts et il en compte actuellement 16 en 49 matchs. Parviendra-t-il à garder le rythme du mois de janvier pour atteindre de nouveau les 30 filets?

5- Mathew Barzal ou Brock Boeser?

Avec un peu plus de 30 matchs à jouer dans le circuit Bettman, il sera intéressant de suivre les recrues Mathew Barzal, des Islanders de New York, et Brock Boeser, des Canucks de Vancouver. Les deux joueurs d'avant de 20 ans sont impliqués dans une belle compétition pour l’obtention du trophée Calder remis à la recrue de l’année dans la LNH.

Barzal a une petite longueur d’avance avec ses 51 points, dont 16 buts en 50 rencontres, tandis que Boeser a fait secouer les cordages 24 fois en 46 parties, en plus d’amasser 19 mentions d’aide pour un total de 43 points. Boeser a pu se mettre en valeur lors du match des étoiles, remportant la compétition des tirs de précision au concours d’habiletés. Le lendemain, il été nommé joueur par excellence de la partie des étoiles.