C’est 20 pensées - Février 2018

Publié aujourd'hui à 14h58

Mis à jouraujourd'hui à 15h35

Pour ceux qui tombent sur cette série pour la première fois, je conviens que le titre est incongru. Complètement à côté de la plaque du point de vue de la syntaxe, des règles grammaticales et tout simplement de la logique.

Mais on ne choisit pas de devenir un classique, on l’est malgré ce que peuvent en dire les méchants commentaires sur Facebook.

Pour les habitués, voici un pastiche d’une chronique populaire d’un collègue du réseau Sportsnet. Une série de notes sur les activités de la MLS.

1- C’est dit, Miami aura son équipe MLS. Le groupe de David Beckham devient la 25e équipe du circuit Garber après le LAFC et la nouvelle équipe à Nashville.

Quelle influence cette annonce aura-t-elle sur les trois villes encore en lice pour une équipe d’expansion? Et est-ce que Nashville peut jouer dès 2019?

Parce que 2018, la MLS comptera sur un nombre impair d’équipes (23). Dans les bureaux de la ligue, on s’est cassé la tête à bâtir le calendrier et plusieurs équipes se sont plaintes de cette réalité. En somme, on veut revenir le plus rapidement possible à un nombre pair.

Dans son discours en conférence de presse, Jorge Mas, un des actionnaires principaux de la nouvelle concession, a eu cette formule : «We’re going to make it happen». En gros : «on va y arriver». Tournure de phrase qui souligne le fait que les frères Mas sont arrivés dans le projet il y a à peine 60 jours.

Détail peut-être anodin, mais nombre d’interlocuteurs sondés en MLS ont l’impression que le groupe Beckham est encore loin du but. Nombreux sont les détails en rapport au stade qui n’ont pas été réglés. On parle même d’un nouveau site.

Bref, est-ce que Miami peut jouer dès 2020? Est-ce que la MLS peut souffrir une deuxième saison, celle de 2019, avec 23 équipes? La réponse d’ici peu.

2- Cette citation à propos des trois candidatures pour une expansion en MLS glanée dans un couloir à Los Angeles : «Sacramento a le stade, Cincinnati les fans et Detroit l’argent».

Simpliste, mais ça résume l’impression qu’on a du processus et le dilemme qui accapare le comité chargé de prendre une décision.

La MLS veut une équipe qui a un stade entièrement dédié au soccer, avec un public nombreux et engagé, ainsi que des propriétaires qui ont les poches profondes... très profondes.

3- Sacha Kljestan est probablement un des joueurs les plus intéressants en MLS, du moins parmi ceux avec qui j’ai eu la chance de m’asseoir.

Rares sont les joueurs qui connaissent la MLS de fond en comble comme l’ancien joueur d’Anderlecht.

À la question «Quel joueur du championnat est sous-évalué?», il a rapidement identifié Ilie Sanchez du Sporting Kansas City.

Et, sachant qu’il discutait avec un journaliste, il a ajouté son ancien coéquipier Luis Robles et Lee Nguyen du Revolution...

Crédit photo : Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

4- Depuis le début de l’année, le LAFC fait beaucoup parler. Son recrutement a de quoi rendre jaloux plus d’un partisan en MLS.

Rarement ai-je vu un joueur aussi enthousiaste de commencer la saison que Carlos Vela. Après 12 ans en Europe, il a l’impression de revenir à la maison en signant à L.A.

Son ami Giovani Dos Santos est aussi à proximité et semble lui avoir vanté les mérites du circuit Garber.

Finalement, pour commencer le tout du bon pied, il sera cochambreur de Laurent Ciman.

5- À propos de Ciman : j’ai eu l’occasion de revenir avec lui sur l’échange qui l’a envoyé sur la côte ouest. Le Belge est encore sonné et choqué par cette transaction. Il digère mal la façon dont le tout s’est passé.

À plusieurs reprises, il a comparé son cas à celui de Kljestan. Pour Ciman, les Red Bulls ont été plus accommodants que l’Impact.

6- Sur mon compte Twitter, je déposerai quelques photos du nouveau stade du LAFC. Le match inaugural du 29 avril sera d’ailleurs présenté sur nos ondes. Magnifique enceinte bâtie à deux pas du Coliseum, domicile des Trojans de l’Université du sud de la Californie (USC) et des Rams de Los Angeles de la NFL.

22 000 personnes pourront s’y masser pour applaudir la nouvelle équipe du circuit Garber. Fait intéressant, la firme d’architectes qui a construit le stade est la même qui s’est occupée des travaux d’agrandissement du BMO Field à Toronto.

7- Tim Howard est assuré d’avoir un poste d’analyste/commentateur après sa carrière de joueur. D’abord parce qu’il a été excellent dans ce rôle il y a de ça quelques années pour la chaîne NBC.

Ensuite, parce qu’il n’y a pas plus réfléchi que lui dans le circuit. À la question «Au-delà du talent, qu’est-ce qui fait un bon joueur désigné en MLS?», l’ancien portier d’Everton a répondu en long et en large. En somme, il a répondu l’engagement («commitment») du joueur. Comment il embrasse la ville et ses partisans et, du fait même, la représente. Son meilleur exemple : Diego Valeri.

8- Howard craint-il que la MLS devienne une ligue à deux vitesses? Les équipes qui dépensent et celles au budget plus serré. Réponse : «Pas du tout, parce que les meilleures équipes resteront toujours celles qui sont les mieux gérées, les mieux dirigées. »

9- Dans l’entre-saison, Romain Alessandrini a pris des vacances en famille à Montréal, Toronto et Niagara Falls.

10- Quand on parle ambiance, partisans et plaisir de jouer, Portland revient constamment dans les discussions avec les joueurs. Clairement en tête devant Seattle et Orlando notamment.

Mais le capitaine du Minnesota United, Francisco Calvo, a une lecture intéressante des meilleures pelouses de la MLS. Pour lui, Dallas, Colorado (i.e. Commerce City) et Montréal possèdent les meilleures surfaces de jeu.

11- Pour Andre Blake, le plaisir de jouer à Orlando n’a d’égal que l’agacement de subir les invectives des partisans floridiens pendant 90 minutes.

12- Je ne compte plus le nombre de joueurs qui ont cité David Villa à titre d’inspiration. Sa passion et la fougue qu’il met aussi bien à attaquer qu’à défendre en font probablement le joueur le plus respecté de la MLS.

Son bagout en fait par contre un des attaquants les plus détestés par les défenseurs... hispanophones du moins.

13- Plusieurs amateurs du XI montréalais se sont gratté la tête quand l’Impact a décidé d’échanger ses deux choix de premier tour au dernier Superdraft. Cette séance de sélection des meilleurs espoirs issus des rangs universitaires américains ne fait pas non plus consensus au sein même de la ligue.

Plusieurs dirigeants reconnaissent l’ambiguïté dans laquelle la MLS est plongée : d’un côté, encourager le développement des académies, de l’autre, mettre l’accent sur le repêchage.

La meilleure citation en ce sens provient d’un observateur américain au fait de la situation de l’Impact. «Tu préfères signer un joueur de l’Académie, comme Mathieu Choinière, qu’un premier choix au repêchage. Le premier arrive à 18 ans avec au moins 5 ans dans ton club à jouer 10 mois par année. Le second est repêché à 22, 23 ans après avoir joué trois mois par année en NCAA. »

14- Pour Ike Opara, le succès à Kansas City passe par «la mentalité» des joueurs. D’abord, l’an dernier, ils s’étaient fixé l’objectif de blanchir l’adversaire à chaque rencontre.

Ensuite, d’un point de vue plus large, il cite l’engagement des joueurs dans la communauté qui pousse certains à participer à des événements qui ne sont même pas organisés par le club.

En ce sens, le capitaine Matt Besler est le meilleur relais entre les fans et le club. Ce dernier communique régulièrement avec les meneurs du «Cauldron» pour coordonner les sorties et s’assurer que les rituels sont respectés à chaque match.

15- Federico Higuain a accepté de revenir sur sa relation avec son entraîneur Gregg Berhalter. Malgré les nombreuses transactions effectuées par le Crew cet entre-saison, il croit que le système et la culture de jeu bien ancrée permettent d’obtenir du succès bon an mal an.

Le tout ne s’est pas construit en un jour. Dès les premières semaines du règne Berhalter, l’Argentin avoue avoir eu des doutes quant à la capacité du groupe à réaliser l’ambition de l’entraîneur. Il lui en a d’ailleurs touché mot. «You’re crazy», lui aurait dit Higuain, ce à quoi l’Américain aurait répondu simplement : «Fais-moi confiance, donne-moi du temps».

Cette anecdote pour souligner l’importance d’un joueur désigné quand une équipe est en période de transition. Depuis, le Crew offre un des jeux les plus plaisants de la MLS.

16- Est-ce que Higuain considère que le Crew a raté une belle occasion de participer à la finale l’an dernier? La courte défaite contre le Toronto FC en finale d’association fait encore mal. Mais avec lucidité, il reconnaît que face à autant de qualité (lire aussi $), il est très difficile de faire le poids.

17- C’est un réel plaisir que de discuter avec Higuain. L’homme est réfléchi, réaliste et très humble. «Un transmetteur», «un connecteur», c’est de cette façon qu’il décrit son style. Il m’a aussi parlé de sa soirée avec ses compatriotes Ignacio Piatti, Valeri et Luciano Acosta à boire du maté.

18- La relation de Tyler Adams des Red Bulls de New York avec la USL? «Énorme. Ça m’a permis de gagner de la confiance.»

J’ai la conviction qu’il n’a pas la saison qu’il a connue l’an dernier sans un passage dans l’équipe réserve l’année précédente. Ballou n’est pas aussi prêt à être un professionnel sans le FC Montréal.

Idem pour Anthony Jackson-Hamel. Et l’Impact ne fait pas confiance en début de saison 2017 à Maxime Crépeau et Louis Béland-Goyette sans la saison qu’ils ont sous la cravate avec Philippe Eullaffroy.

Et, si je vais plus loin, l’équipe canadienne ne bénéficie pas des nouveaux internationaux sans ces équipes réserves. Bref, on célèbre l’arrivée d’un nouveau championnat canadien d’ici quelques années. Mais qui pleure la perte des équipes USL de l’Impact et des Whitecaps?

19- J’ai demandé à Miguel Almiron et Josef Martinez du Atlanta United de me confier un secret à propos de Tata Martino que personne ne connaissait jusqu’ici. Les deux, de façon séparée, ont eu la même réponse, sourire aux lèvres : «Je ne peux pas te le dire, j’aurais trop peur de perdre mon job».

20- Franchement, Bradley Wright-Phillips a de la difficulté à expliquer pourquoi les Red Bulls ont échangé pour une deuxième année de suite leur capitaine (Kljestan et Dax McCarty l’année précédente).

Il s’en remet toutefois à l’identité de l’équipe de Jesse Marsch pour entrevoir la prochaine saison de façon positive. BWP est certainement un des joueurs les plus drôles que j’ai rencontrés et devrait – si ce n’est déjà fait – être nommé capitaine de son équipe sous peu.