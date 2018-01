Caroline Wozniacki remonte sur le trône

Caroline Wozniacki est officiellement remontée lundi sur le trône du tennis mondial, selon le classement WTA publié deux jours après sa première victoire en Grand Chelem aux Internationaux d'Australie, retrouvant aux dépens de la finaliste Simona Halep une place qu'elle avait déjà occupée le 29 janvier 2012.

Finaliste, Simona Halep, qui se retrouve ainsi deuxième au monde, cède donc sa première place mondiale à la Danoise.

L'ex-no.1 Angelique Kerber, retombée au 22e rang en début d'année, poursuit sa remontée et retrouve le 9e rang (+7) après sa demi-finale perdue face à Halep.

L'autre demi-finaliste, Elise Mertens, bondit de 17 places pour atteindre à 22 ans la 20e place mondiale, son meilleur classement.

Elina Svitolina remonte sur le podium qu'elle avait quitté le 10 septembre 2017 grâce à son quart de finale en Australie. Elle en chasse Garbine Muguruza (4e) qui a été éliminée dès le deuxième tour.

Battue dès le premier tour à Melbourne, Venus Williams recule de trois places au huitième rang et laisse passer la quart-de-finaliste Karolina Pliskova (5e, +1), Jelena Ostapenko (6e, +1) éliminée au troisième tour et Caroline Garcia (7e, +1) sortie en 8es.

Kristina Mladenovic, malgré une 15e élimination d'affilée au premier tour, a néanmoins gagné une place (10e) et ainsi retrouvé le Top 10 qu'elle avait quitté le 11 juin 2017.

De son côté, la Québécoise Eugenie Bouchard, en baisse de neuf échelons, est désormais au 121e rang mondial, cinq rangs devant sa compatriote Françoise Abanda.

Les Canadiens Carol Zhao et Bianca Andreescu sont, respectivement, 143e et 182e.

Classement WTA

Caroline Wozniacki (DEN) 7.965 pts (+1) Simona Halep (ROM) 7.715 (-1) Elina Svitolina (UKR) 6.085 (+1) Garbine Muguruza (ESP) 5.690 (-1) Karolina Pliskova (CZE) 5.445 (+1) Jelena Ostapenko (LAT) 4.901 (+1) Caroline Garcia (FRA) 4.495 (+1) Venus Williams (USA) 4.278 (-3) Angelique Kerber (GER) 3.031 (+7) Kristina Mladenovic (FRA) 2.935 (+1) Johanna Konta (GBR) 2.825 (-1) Julia Görges (GER) 2.825 Sloane Stephens (USA) 2.813 Madison Keys (USA) 2.644 (+6) Anastasija Sevastova (LAT) 2.540 Ashleigh Barty (AUS) 2.486 (+1) Svetlana Kuznetsova (RUS) 2.462 (-3) Coco Vandeweghe (USA) 2.434 (-9) Magdalena Rybarikova (RUS) 2.363 (+2) Elise Mertens (BEL) 2.215 (+17)

Federer sur les talons de Nadal

Roger Federer est revenu sur les talons de Rafael Nadal au sommet de la hiérarchie mondiale du tennis, selon le classement ATP publié lundi au lendemain de la victoire du Suisse en finale de l'Open d'Australie face à Marin Cilic qui gagne trois places et monte sur le podium.

Désormais détenteur du nombre hallucinant de 20 titres du Grand Chelem après avoir conservé celui de Melbourne, Federer, 36 ans, est revenu à 155 points ATP de son grand rival espagnol qui a abandonné en quarts en Australie où il défendait les points d'une finale.

Cilic atteint à 29 ans son meilleur classement en détrônant de la 3e place Grigor Dimitrov (4e) qui a été éliminé en quarts du premier tournoi du Grand Chelem 2018.

Alexander Zverev, éliminé en 16es, et Dominic Thiem, battu en 8es, font également les frais de la progression du Croate et perdent une place chacun respectivement aux 5e et 6e rangs.

Le Britannique Kyle Edmund et le Sud-Coréen Chung Hyeon, révélations de l'Open d'Australie où ils ont atteint les demi-finales, intègrent pour la première fois le Top 30: Edmund au 26e rang (+23) et Chung au 29e (+29).

Sorti de son relatif anonymat durant la quinzaine australienne tant par ses performances sur le court que par ses déclarations extra-sportives, l'Américain Tennys Sandgren bondit de 42 places au 55e rang après avoir atteint les quarts à Melbourne.

Novak Djokovic, battu en 8es, progresse d'une place (13e), tandis que Stan Wawrinka plonge au 15e rang (-7) après son élimination au 2e tour.

Le meilleur Canadien au classement demeure Milos Raonic, au 31e rang en baisse de huit, et est exclu du top 30 mondial pour la première fois depuis février 2012. Raonic avait été éliminé au premier des Internationaux d'Australie par le Slovaque Lukas Lacko.

Son compatriote Denis Shapovalov est au 48e échelon, en hausse de deux, alors que le Britanno-Colombien Vasek Pospisil réintègre le top 100, en 85e place, après avoir remporté le tournoi de catégorie Challenger de Rennes, dimanche.

Classement ATP