Canelo-Golovkin: la revanche aura lieu le 5 mai

Canelo Alvarez (49-1-2, 34 K.-O.) et Gennady Golovkin (37-0-1, 33 K.-O.) s'affronteront à nouveau le 5 mai prochain, a annoncé le réseau HBO lundi.

Le premier duel entre les deux boxeurs, en septembre dernier à Las Vegas, s'était soldé par un verdict nul.

Le lieu du combat n'a pas été annoncé, mais il y a fort à parier que ce sera encore à Las Vegas.

«Je suis prêt à affronter Canelo de nouveau et je suis content qu'il ait accepté de se battre, a dit Golovkin. C'est ce que les partisans veulent et c'est ce que la boxe mérite.»

«Je suis choyé de participer encore une fois à l'un des plus grands combats de l'histoire, a ajouté Alvarez. Cette revanche est pour le plaisir de tous les partisans qui souhaitent voir les meilleurs s'affronter.»

Only a true baller can announce the fight of the year.@TheRock makes Canelo vs. Golovkin 2 official. 5.5.18. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/WI99kzxraM