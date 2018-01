Cachez cet Indien

Publié aujourd'hui à 20h57

Mis à jouraujourd'hui à 20h59

Ainsi, les Indians de Cleveland ont décidé de laisser aller la portion «indienne» de leur identité.

Le «Chef Wahoo» va disparaître de toute publication et de tout affichage par l’équipe de baseball de Cleveland, a-t-on appris en cette fin de janvier 2018.

Il était temps.

Ça fait des années que des représentants des Premières Nations exigent qu’on cesse d’affubler les équipes de sports de sobriquets ou de surnoms rappelant cette époque où les autochtones étaient des «Peau-Rouges», des «Indiens» et, pourquoi pas, des «Sauvages».

Le problème, avec les Indians, c’est qu’il le reste le nom. Et ça, c’est plus compliqué à changer. Et c’est là que serait le véritable engagement de la part d’une organisation professionnelle si elle voulait réparer les torts faits pendant des décennies et des décennies. Mais changer des logos, c’est facile et (presque) peu couteux.

Changer le nom, voilà le défi.

Les autres cas qui dérangent

Et qu’en sera-t-il de l’autre équipe de baseball qui a fait des «Indiens» son emblème et, donc, son nom? Les Braves d’Atlanta, eux, vont-t-ils évacuer les tomahawks et l’image de Mohawk de leur identité? Ils pourraient toujours conserver le sobriquet de «Braves» pour les prochaines générations qui n’auront pas été élevés avec cette association de «braves indiens»

Et, puisqu’on en parle, qu’en sera-t-il des autres équipes de sport professionnel collectif en Amérique du Nord?

Les Blackhawks de Chicago, au hockey, n’ont-ils pas eux aussi un autochtone dont la chevelure laisse tomber les plumes emblématiques des premières nations? Sur l’épaule de leur chandail, la lettre «C» de Chicago, n’est-elle pas recouverte de tomahawks entrecroisés?

Et que dire des équipes de football? Les Chiefs de Kansas City n’ont pas besoin de présentation, eux qui évoluent au Stade «Arrowhead» (tête de flèche)... cette même tête de flèche qui est à la base de leur logo. Et les Redskins de Washington, encore moins. Logo et noms inclus.

Ça doit aller jusqu’où?

Cela étant dit, pour être politiquement correct, il faut avouer que cette propension à corriger et/ou effacer les clichés offensants du passé, amène inévitablement des débordements.

Comme ceux qu’on a observés lorsqu’il s’agissait d’effacer la cigarette du personnage Lucky Luke dans la bande dessinée du même nom. Ou, pire, lorsqu’une contravention a été émise, sur une plainte d’un spectateur, quand un personnage de théâtre s’est allumé une cigarette pendant la pièce présentée au Trident, de Québec, en décembre dernier.

Le déboulonnage de statues, faisant référence au passé militaire, aux États-Unis, relève aussi du même domaine.

Jusqu’où faut-il effacer l’histoire, pour réparer ces agressions, ces assauts, ces insultes du passé. L’effacer pour accélérer sa disparition?

J’avoue que la réponse n’est pas simple. Et demande réflexion.

Une longue réflexion.