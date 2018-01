Brock Boeser obtient une autre récompense

L’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Par ailleurs, deux porte-couleurs des Sabres de Buffalo, soit le joueur d’avant Jack Eichel et le gardien Robin Lehner, ont obtenu les deuxième et troisième étoiles, respectivement.

Boeser s’est illustré pendant le week-end des étoiles, permettant à l’équipe de la section Pacifique de remporter la classique présentée à Tampa, dimanche. Il a notamment touché la cible une fois au cours de la demi-finale contre la Centrale, avant d’inscrit un but et une mention d’aide aux dépens de l’Atlantique, dans un gain de 5-2 en finale.

La veille, l’ailier droit avait enlevé les honneurs du concours du tir le plus précis, atteignant cinq cibles en 11,136 secondes.

Plus tôt dans la semaine, la recrue avait réalisé un doublé dans une victoire de 6-2 aux dépens des Kings de Los Angeles, mardi.

Les Sabres rebondissent

Pour leur part, Eichel et Lehner ont aidé les siens à balayer leur série de trois joutes dans l’Ouest canadien récemment. Le premier des deux hommes a récolté deux filets et trois aides, dominant la ligue pour le total de points. Il a fait bouger les cordages en prolongation dans un triomphe de 2-1 face aux Flames de Calgary, le 22 janvier. Deux jours plus tard, le pivot a amassé quatre points pour aider Buffalo à lessiver les Oilers d’Edmonton 5-0.

Quant à Lehner, il a blanchi l’adversaire lors de ses deux matchs grâce à 63 arrêts. En plus des Oilers, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa a tenu en échec les Canucks de Vancouver 4-0, jeudi. Du même coup, il est devenu le premier gardien des Sabres à réussir deux jeux blancs d’affilée depuis Ryan Miller les 29 février et 1er mars 2012.