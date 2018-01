Brett Favre impliqué dans une poursuite

Brett Favre et ses partenaires d’affaires chez Sqor Sports sont poursuivis pour un montant de 16,75 millions $ pour fausse représentation.

Selon des documents juridiques obtenus par le site web The Blast, la firme Callais Capital Management (CCM) affirme que Favre et les dirigeants de Sqor Sports ont représenté de façon frauduleuse ou négligente la croissance des revenus et la popularité de leur entreprise.

Sqor Sports était un média social spécialisé dans le monde du sport. La plateforme n’a jamais eu le succès escompté. Le site web de l’entreprise n’est plus en fonction et sa dernière publication sur les réseaux sociaux remonte au mois de mai 2017.

Favre s’est joint au conseil d’administration de Sqor Sports en 2013 avant de devenir copropriétaire de l’entreprise.

CCM, qui a investi 16 millions $ dans Sqor Sports, accuse la compagnie d’avoir exagéré sa portée sur les réseaux sociaux et d’avoir menti sur l’identité de certains de ses utilisateurs. Sqor aurait affirmé avoir 325 millions de «fans», que sa plateforme pouvait rejoindre plus de 350 millions de personnes et qu’elle était utilisée par des athlètes comme Conor McGregor, Rob Gronkowski, Odell Beckham fils et Allen Iverson.

L’ancien quart-arrière étoile de la NFL n’a toujours pas commenté la poursuite.