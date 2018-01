Bientôt fini, le «Chief Wahoo» chez les Indians

Les Indians de Cleveland n’arboreront plus le logo illustrant le «Chief Wahoo» à compter de la saison 2019 du baseball majeur.

C’est ce qu’ont indiqué divers médias, dont le quotidien New York Times, lundi. Conséquemment, la formation de l’Ohio retirera cette image de ses casquettes et de ses uniformes. Il en sera de même pour les affiches préparées par l’organisation et pour le Progressive Field, domicile des Indians.

À la fin août 2017, un porte-parole des grandes ligues, Pat Courtney, avait déclaré que le commissaire Rob Manfred s’était entretenu avec les dirigeants de la concession concernée relativement à la possibilité de modifier le symbole controversé; depuis plusieurs années, le «Chief Wahoo» a été au centre de plusieurs débats, car certains le jugent discriminatoire à l’égard des Premières Nations.

«Nous nous engageons à bâtir une culture misant sur la diversité et l’inclusion dans notre sport, a commenté Manfred dans un communiqué. Durant l’année 2017, nous avons initié un dialogue avec l’organisation des Indians et pendant nos conversations constructives, [le propriétaire] Paul Dolan a été clair à l’effet qu’il y a certains partisans ayant un attachement de longue date à ce symbole et à l’histoire du club. Cependant, celui-ci était d’accord pour dire que l’utilisation du logo sur le terrain n’était plus appropriée. J’apprécie cette décision de M. Dolan que j’estime être la bonne.»

Lors de la dernière campagne, les joueurs des Indians ont évolué avec une casquette ornée de la lettre «C».