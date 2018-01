Animé par les jeunes et par... l’arbitre

On ne fait pas une carrière en connaissant un bon week-end des étoiles, mais on peut à tout le moins se faire connaître.

Voilà sans doute dans quel état d’esprit Brock Boeser, la recrue des Canucks, amorcera la dernière portion du calendrier. Au lendemain de sa victoire à l’épreuve des tirs de précision, l’attaquant de 20 ans a conclu le week-end avec le titre de joueur du tournoi.

Le jeune attaquant a aidé la section Pacifique à enlever les grands honneurs de la compétition, grâce à son but gagnant dans la première rencontre et sa contribution de deux points (un but, une passe), lors de la finale remportée 5 à 2 contre la division Atlantique.

«Je suis un peu surpris», a lancé l’Américain, une fois sur le podium.

On peut comprendre sa surprise. Après tout, Connor McDavid a récolté quatre mentions d’assistance lors du premier match et Nikita Kucherov a inscrit un tour du chapeau devant des partisans en liesse.

D’ailleurs, McDavid aurait pu ajouter un but à sa fiche s’il n’avait pas été victime d’un vol en règle par Pekka Rinne, parvenu pratiquement à capter la rondelle dans son dos.

«On sait tous que Connor est un joueur incroyable. Pour un gardien, tu ne peux jamais prédire ce qu’il fera. Mais j’ai eu le meilleur aujourd’hui [dimanche]», a raconté l’homme masqué des Predators.

Néanmoins, la palme fut remise à Boeser. Il a quitté la Floride comme un homme encore plus riche avec 550 000 $ en bonis et une voiture neuve. L’ailier des Canucks avait une clause dans son contrat lui rapportant 212 500 $ pour une participation au Match des étoiles et un autre montant de 212 500 $ dans le cas du titre du joueur le plus utile. Il a aussi empoché 91 000 $ pour la victoire de l’équipe du Pacifique et une somme de 25 000 $ venant avec le titre de tireur le plus précis. Il y a pire façon de commencer dans la vie.

Quand McCauley s’en mêle

Des trois confrontations, celle entre l’Atlantique et la Métropolitaine fut de loin la plus relevée. En plus du tour du chapeau de Kucherov, la foule a eu droit à quelques moments cocasses.

L’arbitre Wes McCauley, reconnu pour ses annonces colorées, a eu l’occasion de se donner en spectacle lorsque Barry Trotz a contesté le but d’Erik Karlsson.

On aurait voulu faire un clin d’œil à la première moitié de saison et la remise en question du règlement du hors-jeu, qu’on n’aurait pas trouvé mieux.

Dans le style qu’on lui connaît, McCauley a donné raison à l’entraîneur de la division Métropolitaine. Au grand malheur de Karlsson qui a laissé tomber ses gants en signe de désespoir.

En marquant sur la séquence suivante, Jack Eichel s’est empressé de pointer le fond du filet du bras. Un geste imité par Auston Matthews, son compagnon de trio. Affichant un rare sourire, l’attaquant des Maple Leafs a fait la preuve qu’il pouvait ressentir des émotions.

Marchand se prête au jeu

Hué à maintes occasions au cours du week-end, Brad Marchand s’est montré bon joueur. En plus de se faire tirer le portrait avec des partisans qui brandissaient une pancarte sur laquelle était écrit : «Exterminons le rat», il a envoyé des baisers à la foule qui le conspuait une fois de plus pendant la présentation des joueurs.

La peste des Bruins est parvenue à s’attirer une salve d’applaudissements en déjouant Braden Holtby. Il n’a pas manqué de noter cet amour soudain en saluant sarcastiquement les amateurs.

Reconnu pour exagérer la gravité de ses blessures dans le feu de l’action, Marchand a fait mine de se tordre de douleur et d’avoir été atteint à la bouche lorsque Johnny Gaudreau l’a fait trébucher pendant la finale.

«C’était un match important et il y avait un bâton élevé. Ça valait la peine que je tente le coup», a lancé Marchand, sourire en coin.

En congé la veille, Carey Price a bien représenté le Canadien. En près de 20 minutes de jeu, il a accordé trois buts sur 17 lancers.