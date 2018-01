Zlatan Ibrahimovic se rapproche-t-il du Galaxy?

L’attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic serait-il sur le point de s’entendre avec le Galaxy de Los Angeles, dans la MLS?

Selon ce que rapporte Taylor Twellman, ancien joueur de la MLS devenu analyste à ESPN, le Suédois et le club californien auraient eu des discussions dans les derniers jours et une entente serait imminente.

Keep an eye on @LAGalaxy and @Ibra_official as it has gained some serious legs over the last couple of days. I think a deal gets done. #MLS