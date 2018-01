Vasek Pospisil triomphe à Rennes

Le Canadien Vasek Pospisil a remporté le tournoi de catégorie Challenger de Rennes, en France, dimanche.

Le Britanno-Colombien, deuxième favori et 105e joueur mondial, s'est imposé en deux manches de 6-1 et 6-2 devant le Lituanien Ricardas Berankis, septième favori et 136e joueur au classement de l'ATP.

Au final, le joueur de 27 ans a claqué 10 as et commis qu'une seule double faute. Il a contrecarré les cinq balles de bris que son adversaire s'est données en plus de briser le service de son rival à quatre occasions en neuf tentatives.

Pospisil n'a mis que 1h12 pour vaincre son adversaire et savourer le sixième titre dans un tournoi Challenger de sa carrière.

Le Canadien n'a pas perdu une seule manche de toute la compétition.

Pospisil devrait grimper au 85e rang mondial lors de la publication du nouveau classement.

Pospisil se rendra maintenant en Croatie pour prendre part à la confrontation de premier tour du Canada au sein du Groupe mondial de la Coupe Davis qui aura lieu en fin de semaine prochaine.