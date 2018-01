«Une belle récompense pour nos partisans» –Nikita Kucherov

En tant que fier compétiteur, Jon Cooper reconnaît que l’objectif premier est de remporter le tournoi. Cependant, en fin de matinée, la simple idée de pouvoir partager cette expérience au week-end des étoiles avec quelques-uns de ses joueurs, dans la ville où il œuvre depuis le milieu de la saison 2012-2013, le comblait déjà de bonheur.

«C’est le même sentiment que vivre un événement en famille. Quand tu vas quelque part, que tu vis une superbe expérience, mais que personne n’est là pour partager le moment avec toi, ce n’est pas aussi gratifiant. Mais quand tu peux vivre cette expérience avec des membres de ta famille, ça rend le moment beaucoup plus spécial.»

L’expérience sera également grandiose pour les partisans du Lightning qui se déplaceront au Amalie Arena. La sélection des quatre membres de l’équipe, en plus de l’entraîneur, ne pouvait pas mieux tomber.

D’autant plus que la présentation de cette classique a été offerte au Lightning pour souligner le 25e anniversaire de l’équipe.

«C’est une belle récompense pour nos partisans et pour la ville. Je crois qu’ils le méritent amplement», a souligné Nikita Kucherov.

De la ferme à la ville

Une concession qui en a fait, du chemin, depuis l’époque où elle évoluait au Expo Hall, un bâtiment de foire agricole pouvant contenir 11 000 spectateurs.

Un quart de siècle, une coupe Stanley et quelques présences en finale d’association plus tard, cette organisation est reconnue comme l’une des plus solides du circuit Bettman.

«Le hockey a fait énormément de chemin à Tampa. Ça fait quatre ans que je joue ici et ce fut quatre saisons fantastiques. Tout ce qui est à la disposition des joueurs nous rend la vie tellement facile. Tout ce que tu as à faire, c’est jouer au hockey. L’organisation s’occupe de tout le reste», a déclaré Kucherov, résident permanent de la région depuis l’été dernier.

«Chaque fois qu’un nouveau joueur arrive, il raconte que ce n’était pas aussi bien où il était avant. Tout le monde veut vivre et jouer ici», a ajouté l’attaquant de 24 ans.

Un duo dynamique

Évidemment, Kucherov n’est pas étranger à la popularité de ce sport dans cette région de la Floride. Steven Stamkos et lui sont assurément les successeurs de Vincent Lecavalier et Martin Saint-Louis : le premier duo à avoir tenu les amateurs de hockey de cette ville sur le bout de leur siège.

D’ailleurs, ils étaient plusieurs à lui démontrer leur admiration, vendredi soir, lors d’un événement tenu tout près du domicile du Lightning. Plusieurs faisaient la file dans l’espoir d’obtenir son autographe ou de se faire tirer le portrait en sa compagnie.

«C’était un sentiment incroyable de voir à quel point les partisans sont venus en grand nombre. Ça démontre à quel point ils sont passionnés par ce sport. Ce sont probablement les meilleurs de la ligue. Ça me rend fier de jouer ici et de jouer pour cette équipe. »

Avec ses 63 points, dont 27 buts, l’attaquant russe a amorcé la pause du week-end des étoiles au sommet des pointeurs. Si la remise des trophées avait eu lieu cette semaine, il serait également parti de Las Vegas avec le Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe.