Un manque d’exécution «épouvantable» pour les Remparts

Dur retour au boulot pour les Remparts. Au lendemain d’un revers à Sherbrooke après une semaine de répit au calendrier, la troupe de Philippe Boucher a subi pareil sort 24 heures plus tard devant ses partisans au Centre Vidéotron en étant défaits par 4-1 aux mains des Voltigeurs de Drummondville, dimanche après-midi.

Cette fin de semaine à oublier a porté à trois le nombre d’échecs consécutifs pour les Remparts, coincés à la neuvième position du classement général depuis que les Tigres de Victoriaville – leurs prochains adversaires mercredi – les ont dépassés par un point.

Même si l’ouverture du bal printanier n’est prévue que dans un peu moins de deux mois, il y a de quoi s’inquiéter alors que l’équipe a une fois de plus peiné à contrôler le jeu lorsqu’elle était en possession de la rondelle. Les deux derniers buts des visiteurs ont été inscrits dans une cage abandonnée.

«C’est épouvantable, a pesté l’entraîneur-chef Philippe Boucher, s’expliquant mal l’absence de cohésion chez ses ouailles. Et le pire, c’est qu’on a pratiqué ça toute la semaine! On ne se parle pas, on n’exécute pas, on ne travaille pas ensemble.

«On était comme ça il y a deux ans quand on a vidé le club et c’était normal puisqu’on était très jeunes, mais de le vivre avec un groupe comme celui-là... Je leur dis souvent qu’ils sont beaux, bons et fins, mais un moment donné, j’aimerais mieux qu’ils se fassent deux passes de suite sur la palette.»

Les Remparts tiraient de l’arrière 2-1 au début du troisième engagement quand ils ont complètement bousillé un double jeu de puissance de 1 min 34 sec. Au final, ils ont raté quatre occasions avec l’avantage d’un homme, un refrain qui se répète souvent depuis quelques semaines.

«On avait dessiné un jeu qu’on voulait exécuter, et encore une fois, on ne l’a pas exécuté, a soufflé le capitaine Matthew Boucher, blanchi à ses trois derniers matchs. Il va falloir trouver un moyen de réussir ces affaires-là, car ça nous fait mal. C’était une très belle chance d’égaliser.»

Jesse Sutton a inscrit l’unique filet des Remparts hâtivement dans la journée en redirigeant le tir de Christian Huntley. Les Voltigeurs n’ont mis que deux minutes pour remettre les compteurs à zéro. Joe Veleno a fini le match avec un but (filet désert) et une mention d'aide.

En vitesse

12 512 personnes ont assisté au match dans le cadre de la journée Maxi... Malade, le défenseur Benjamin Gagné a dû céder sa place à Marc-Olivier Alain dans l’alignement des Remparts alors que le Russe Pavel Koltygin s’est absenté pour Drummondville puisqu’il était «au repos», selon Dominique Ducharme.

Parlant de Ducharme, les Remparts ont souligné la conquête de sa médaille d’or à la barre d’Équipe Canada junior avant la rencontre, ce qui lui a valu des applaudissements bien nourris de la part de la foule. «Ça fait chaud au cœur et c’était un geste de classe des Remparts», a-t-il mentionné.