Un avantage pour la section Atlantique?

Parmi les quatre entraîneurs qui se retrouveront derrière le banc dimanche après-midi, Jon Cooper sera le seul qui aura le luxe de miser sur quatre de ses porte-couleurs réguliers.

Un luxe qu’il pourrait même utiliser à l’avantage de la section Atlantique, en envoyant simultanément dans la mêlée Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Brayden Point ainsi que le gardien Andrei Vasilevskiy.

«Si nous tirons de l’arrière par un but dans la dernière minute de jeu, c’est peut-être la stratégie que j’utiliserai», a lancé l’entraîneur du Lightning, sourire en coin.

«Si je ne veux pas irriter les gens, il y a probablement quatre gars que je devrai envoyer sur la patinoire pour la mise en jeu initiale. Par la suite, on verra comment ça se passe. Je ne suis pas ici pour exiger que les joueurs de Tampa jouent tous ensemble. Quand tu as de bons étalons, tu te contentes de les laisser courir», a-t-il ajouté.

Combinaisons rêvées

Selon lui, les partisans auront davantage de plaisir à voir leurs favoris évoluer avec d’autres partenaires de jeu. Et les joueurs eux-mêmes risquent d’y trouver leur compte.

«Ce sont les mêmes combinaisons pendant 82 matchs. Ça ne rendrait service à personne de les présenter encore. Qui n’aimerait pas voir, disons, Stamkos et Auston Matthews ou Kucherov et Aleksander Barkov jouer ensemble ?», a demandé Cooper, salivant lui-même à l’idée de pouvoir miser sur ces combinaisons.

«Même au niveau international, les amateurs ne verront jamais ça. À part pendant le week-end des étoiles, ça n’arrivera jamais», a-t-il poursuivi.

Pourquoi pas Chara ?

Cela dit, la LNH a pris une décision étrange en choisissant de remplacer Victor Hedman, blessé à une jambe, par Point.

«On va devoir se trouver un troisième défenseur. En fait, de la façon dont les matchs risquent de se dérouler, on n’en aura peut-être pas besoin non plus», a rigolé Cooper.

Étant donné que Hedman est un défenseur et que Point est un attaquant, on peut se demander si les bonzes du circuit n’ont pas pris cette décision parce qu’elle était la plus facile à prendre du point de vue logistique.

Dans le cas contraire, on peut se demander si la présence de Zdeno Chara, ne serait-ce que pour pimenter le concours du tir le plus puissant, n’aurait pas été plus à propos.