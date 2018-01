Sans DeMarcus Cousins, les Pelicans visent encore les éliminatoires

Les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont subi un dur coup avec la blessure de DeMarcus Cousins, mais l’équipe de la Louisiane ne compte pas faire une croix sur les séries éliminatoires pour autant.

Installé au sixième rang dans l’Association de l’Ouest au cœur d’une lutte chaudement menée pour les trois derniers échelons donnant accès au tournoi printanier, le club tentera de se qualifier pour une deuxième fois seulement au cours des sept plus récentes saisons.

L’entraîneur-chef Alvin Gentry croit que l’équipe compte sur de bons éléments qui permettront de compenser l’absence de Cousin.

«Nous avons toujours un but en tête et c’est encore possible, a dit Gentry au quotidien "Times-Picayune". Nous devons mettre [cette blessure] de côté et nous concentrer sur l’objectif.»

«Nous pouvons encore jouer avec du rythme. Nous pouvons encore créer de l’espace pour tirer. Nous avons encore une bonne équipe pour le jeu de passe. Nous avons un bon esprit d’équipe, alors nous allons faire bouger le ballon et joueur l’un pour l’autre. Je ne suis pas inquiet.»

Le sentiment semble être partagé par les joueurs. L’arrière Jrue Holiday est l’un de ceux qui croient que la chimie et le leadership présents dans la formation permettront de surmonter cet obstacle.

«Je crois que nous avons un bon groupe de vétérans qui se connaissent bien, a-t-il indiqué. Nous avons un bon groupe de joueurs, alors je crois qu’on s’en sortira.»

Tristesse

Quoi qu’il en soit, la déchirure au talon d’Achille subie par Cousins dans la victoire de 115-113 des siens contre les Rockets de Houston vendredi a été un dur choc à encaisser pour l’athlète, qui a dû être opéré pour traiter la blessure.

En sept saisons dans la NBA, le centre n’a jamais participé aux éliminatoires.

«Tout ce qu’il souhaitait était de jouer en séries. Il voulait vivre cette expérience, a expliqué Gentry. Il a travaillé très fort pour être où il est présentement.»