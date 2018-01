Ronda Rousey s'engage avec la WWE

L'ancienne championne des poids coqs de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronda Rousey s'est engagée comme lutteuse à temps plein avec la World Wrestling Entertainment (WWE).

Dimanche soir à Philadelphie, l'ancienne égérie de l'UFC est montée dans le ring lors du Royal Rumble pour y confronter les championnes en toute fin de soirée, confirmant son entrée dans le monde de la lutte.

En entrant sur le ring, Rousey a pointé vers l'enseigne de «WrestleMania» où elle pourrait bien faire ses débuts le 8 avril prochain lors de la tenue de l'événement.

En entrevue à ESPN, «Rowdy» a confirmé que son entrée dans le monde de la lutte n'avait rien d'un coup publicitaire. La WWE est donéravant la priorité de la médaillée des Jeux olympiques de Pékin, en Chine.

«C’est ma vie maintenant, c’est ma priorité pour les prochaines années, a-t-elle indiqué au réseau ESPN. Ce n’est pas un coup d’argent. La première fois que j’ai rencontré Triple H, je lui ai dit : ‘’il y a d’autres choses que je pourrais faire de ma vie pour faire plus d’argent, mais je ne pourrais pas en profiter autant’’.»

Rousey est devenue une véritable vedette internationale en raison de ses knock-out rapides. En UFC, elle a remporté cinq de ses six premiers combats en moins de 66 secondes, devenant au fil des ans championne des poids coqs. Elle a subi la défaite à ses deux derniers combats en UFC, soit en 2015 contre Holly Holm et contre Amanda Nunes en 2016.

(VIDEO) Here's the moment former UFC bantamweight champion Ronda Rousey walked out at the #RoyalRumble to close the show. pic.twitter.com/rOffQDQ3DO